Додано: Нед 23 гру, 2018 01:09

perehoziy написав: Тігіпко повідомив про примусовий викуп акцій" Кузні на Рибальському" за ціною 2589,14 грн.за акцію при номіналі 49 грн.( Оцінка здійснена незалежним оцвнювачем!) Це що, взірець додержування законності та права? Тігіпко повідомив про примусовий викуп акцій" Кузні на Рибальському" за ціною 2589,14 грн.за акцію при номіналі 49 грн.( Оцінка здійснена незалежним оцвнювачем!) Це що, взірець додержування законності та права?

Это правовая коллизия, умышленно (очевидно небескорыстная) созданная известными уже всем некоторыми чиновниками нкцпфр.Теперь, каждый оценивает (примеряет на себя), как ему нужно. Хочет по-европейски оценивает 100% или 95, хочет по мАлдавански то тогда 5%, если жидонаперсточник то 0,5% и только Сравнительным! методомСкорее, тут вопрос этики работы с электоральным полем. Кто видит западную модель экономики, тот оценивает первым способом. Кто наживается на нищете, как следствии ее -тупости люмпенов, попутно сея между ними зерна ненависти и зла, то оценивает последним методом. Страна скатилась к непониманию причин влияющих на конечный результат- БЛАГОСОСТОЯНИЕ, а не вектороуправляемый зато безденежный равно как и безнадежный, в прямом смысле этого слова, ПАТРИ(ди)ОТИЗМ.Намедни, в двадцатых числах февраля кто-то с флажками бегал по этому форуму пуская слюни на вожделенную программу стабилизационных кредитов в ожидании бурного роста украинской фонды. Ротшильдов цитировали. Прошло пять лет, и что? Опять заладили, зрада, не зрада. Не надоело? Айпио и публичность, им надо для Справедливости. Можно подумать! Смешно.Будет единый кредитор, будет толк. А так, как ныне, просто разорвут по частям. И от таких, как Тигипко (в 2008-ом был просто КрассавчеГ, сделал всех)))))ничего не изменится.ПС. за шахматной доской играет стандартно двое, может играть один за двоих с вероятным исходом (лучший из вариантов для того, кем играют), но когда за доску садятся трое, то это становится украиной. Доброй всем ночи