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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.2 5 32
1.Банк Аваль
25%
8
2.Донбасенерго
31%
10
3.Миронівський хл.
6%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
13%
4
6.Укрнафта
25%
8
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:52

  Serhiy_Y написав:Komp

Рад, что Вам все нравиться. Так действительно легче жить и энергия появляется на комментарии давних постов). Но я совсем не всем доволен.

Всё нравится вы знаете кому. Энергии хватает, на коменты не трачу, времени жалко. Но формировать картину жизни по воплям галасюков и ляшков - себя не уважать. Просто попалась информация по вашему "плачу", вспомнил.
Можете возглавить Укргидроенерго, показать как надо, квалификации как я понимаю хватит. Ляшко вон страной готов рулить легко.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:37

Re: Идеи: портфель

15 січня відбудеться аукціон ФГВФО з продажу акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль"
http://pfts.ua/news/3056-15-sichnya-vid ... -bank-aval
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:26

МОСКВА, 27 дек ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб", сообщается в материалах регулятора.

В них указывается, что основанием для принятия таких решений послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".

Также аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у "Фикс Трейд", финансового агентства "Милком инвест" и "Трастфорекс". Компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 27 апреля 2019 года.

Как отмечается в сообщении регулятора, компании должны "прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019".

Ранее, 20 декабря, Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании "Альфа-Форекс". Таким образом, на тот момент в РФ девять компаний имели лицензию на деятельность в российской юрисдикции.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:00

Фондовый регулятор не исключает возможность санкций к ПФТС

https://finclub.net/news/fondovyj-regul ... -pfts.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:16

Re: Идеи: портфель

Если бы все биржи и профучастники сдали бы лицензии и закрылись, то у "фондового регулятора" был бы праздничный корпоратив.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:58

Ну что, вот и прошел год .

Цены на закрытие сегодня. Изменения в %% с момента остановки УБ ( 15.06.2018 )
БАВЛ -0,3388 +6,2%
СЕЕН - 14,00 -6,6%
ДОЕН - 31,80 +35,3%
МСИЧ - н/д
Юнаф - 140 +33%
ТАТМ - 14,00 -3,1%

Цены закрытия 15.06.2018 ( с сайта УБ)
БАВЛ -0,3189
СЕЕН -14,999
ДОЕН -23,5
МСИЧ -н/д
ЮНАФ - 105
ТАТМ -14,435
Живите своим умом!
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