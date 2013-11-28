Рад, что Вам все нравиться. Так действительно легче жить и энергия появляется на комментарии давних постов). Но я совсем не всем доволен.
Всё нравится вы знаете кому. Энергии хватает, на коменты не трачу, времени жалко. Но формировать картину жизни по воплям галасюков и ляшков - себя не уважать. Просто попалась информация по вашему "плачу", вспомнил. Можете возглавить Укргидроенерго, показать как надо, квалификации как я понимаю хватит. Ляшко вон страной готов рулить легко.
МОСКВА, 27 дек ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб", сообщается в материалах регулятора.
В них указывается, что основанием для принятия таких решений послужили "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".
Также аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у "Фикс Трейд", финансового агентства "Милком инвест" и "Трастфорекс". Компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 27 апреля 2019 года.
Как отмечается в сообщении регулятора, компании должны "прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019".
Ранее, 20 декабря, Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании "Альфа-Форекс". Таким образом, на тот момент в РФ девять компаний имели лицензию на деятельность в российской юрисдикции.
Как то грустно всё на ветке. Такого депресняка даже в 2014-2016 годах не припомню. Вообщем с Новым годом, коллеги. Всем профита в следующем, крайне непростом году. Украине - процветания и мира. Всем - мирного неба над головой. Уверен, что остальное - приложится или заработается. Хоть с ФР и интернет-трейдингом хоть без него . Выдержки, терпения к мнениям других. Выбирайте инструменты по вкусу , и пусть никто не уйдёт обиженным (с)