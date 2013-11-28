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Додано: Суб 05 січ, 2019 00:17
Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% по сравнению с 2017 годом - до 3686 единиц. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО КВСЗ Владимир Приходько, передает ЦТС.
"Радует темп роста реализованной продукции по сравнению с 2017 годом - 143,5%", - отметил он.
Приходько также уточнил, что в перечне новой техники есть две практически готовых модели зерновозов с объемом кузова 124 куб. м, а на испытаниях находится 80-футовая платформа.
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