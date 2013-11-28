Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% по сравнению с 2017 годом - до 3686 единиц. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО КВСЗ Владимир Приходько, передает ЦТС.
"Радует темп роста реализованной продукции по сравнению с 2017 годом - 143,5%", - отметил он.
Приходько также уточнил, что в перечне новой техники есть две практически готовых модели зерновозов с объемом кузова 124 куб. м, а на испытаниях находится 80-футовая платформа.
Акції UNAF і DOEN виключені з Біржового реєстру З 03.01.2019 в зв'язку з неможливістю розрахунку ринкової капіталізації (див. п. 16.2. Правил торгівлі Біржі) прості іменні акції ПАТ "Укрнафта" (Код: UNAF, ISIN: UA4000117501, код ЄДРПОУ: 00135390) и ПАТ "Донбасенерго" (Код: DOEN, ISIN: UA4000080675, код ЄДРПОУ: 23343582) будуть виключені з Біржового реєстру зі збереженням у Біржового списку.
Визначення біржового курсу, необхідного для розрахунку ринкової капіталізації, буде відновлено в 2019 році разом з відновленням торгів в режимі "Ринок заявок".
Акції UNAF і DOEN виключені з Біржового реєстру З 03.01.2019 в зв'язку з неможливістю розрахунку ринкової капіталізації (див. п. 16.2. Правил торгівлі Біржі) прості іменні акції ПАТ "Укрнафта" (Код: UNAF, ISIN: UA4000117501, код ЄДРПОУ: 00135390) и ПАТ "Донбасенерго" (Код: DOEN, ISIN: UA4000080675, код ЄДРПОУ: 23343582) будуть виключені з Біржового реєстру зі збереженням у Біржового списку.
Визначення біржового курсу, необхідного для розрахунку ринкової капіталізації, буде відновлено в 2019 році разом з відновленням торгів в режимі "Ринок заявок".
Чего-то я ничего не понял....
Не работает рынок заявок - нет биржевого курса - появилось формальное невыполнение одного из требований для нахождения в реестре.
zzzzzz написав:H2O Чем отличается "биржевой реестр" от "биржевого списка" ?
Реестр круче В него не каждый может попасть
Ну а без шуток , в чем разница ?)
http://www.ux.ua/s317#ol1 - тут нормативы для попадания в реестр УБ. 1й и 2й уровень и есть реестр. Кто выполняет нормативы и желает попасть в реестр - могут в нем быть. Кто не выполняет или не хочет - находятся просто в "списке". По законодательству, к примеру, страховики могут в резервах учитывать только акции из реестра.