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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2247224822492250

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3.1 5 34
1.Банк Аваль
29%
10
2.Донбасенерго
29%
10
3.Миронівський хл.
6%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
12%
4
6.Укрнафта
24%
8
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 00:17

Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% по сравнению с 2017 годом - до 3686 единиц. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО КВСЗ Владимир Приходько, передает ЦТС.

"Радует темп роста реализованной продукции по сравнению с 2017 годом - 143,5%", - отметил он.

Приходько также уточнил, что в перечне новой техники есть две практически готовых модели зерновозов с объемом кузова 124 куб. м, а на испытаниях находится 80-футовая платформа.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:17

Акції UNAF і DOEN виключені з Біржового реєстру
З 03.01.2019 в зв'язку з неможливістю розрахунку ринкової капіталізації (див. п. 16.2. Правил торгівлі Біржі) прості іменні акції ПАТ "Укрнафта" (Код: UNAF, ISIN: UA4000117501, код ЄДРПОУ: 00135390) и ПАТ "Донбасенерго" (Код: DOEN, ISIN: UA4000080675, код ЄДРПОУ: 23343582) будуть виключені з Біржового реєстру зі збереженням у Біржового списку.

Визначення біржового курсу, необхідного для розрахунку ринкової капіталізації, буде відновлено в 2019 році разом з відновленням торгів в режимі "Ринок заявок".


Чего-то я ничего не понял....
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:35

  zzzzzz написав:
Акції UNAF і DOEN виключені з Біржового реєстру
З 03.01.2019 в зв'язку з неможливістю розрахунку ринкової капіталізації (див. п. 16.2. Правил торгівлі Біржі) прості іменні акції ПАТ "Укрнафта" (Код: UNAF, ISIN: UA4000117501, код ЄДРПОУ: 00135390) и ПАТ "Донбасенерго" (Код: DOEN, ISIN: UA4000080675, код ЄДРПОУ: 23343582) будуть виключені з Біржового реєстру зі збереженням у Біржового списку.

Визначення біржового курсу, необхідного для розрахунку ринкової капіталізації, буде відновлено в 2019 році разом з відновленням торгів в режимі "Ринок заявок".


Чего-то я ничего не понял....


Не работает рынок заявок - нет биржевого курса - появилось формальное невыполнение одного из требований для нахождения в реестре.
H2O
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:40

H2O
Чем отличается "биржевой реестр" от "биржевого списка" ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:48

  zzzzzz написав:H2O
Чем отличается "биржевой реестр" от "биржевого списка" ?

Реестр круче :D В него не каждый может попасть :)
H2O
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:50

  H2O написав:
  zzzzzz написав:H2O
Чем отличается "биржевой реестр" от "биржевого списка" ?

Реестр круче :D В него не каждый может попасть :)


Ну а без шуток , в чем разница ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:00

  zzzzzz написав:
  H2O написав:
  zzzzzz написав:H2O
Чем отличается "биржевой реестр" от "биржевого списка" ?

Реестр круче :D В него не каждый может попасть :)


Ну а без шуток , в чем разница ?)


http://www.ux.ua/s317#ol1 - тут нормативы для попадания в реестр УБ.
1й и 2й уровень и есть реестр. Кто выполняет нормативы и желает попасть в реестр - могут в нем быть. Кто не выполняет или не хочет - находятся просто в "списке".
По законодательству, к примеру, страховики могут в резервах учитывать только акции из реестра.
H2O
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:21

Here are the best and worst performing stock markets of 2018
https://www.cnbc.com/2019/01/03/global- ... lOS0Adkbak
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:32

  Serhij написав:Here are the best and worst performing stock markets of 2018
https://www.cnbc.com/2019/01/03/global- ... lOS0Adkbak

Вспомните итоги 2007 ))
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:27

  St/2 написав:
  Serhij написав:Here are the best and worst performing stock markets of 2018
https://www.cnbc.com/2019/01/03/global- ... lOS0Adkbak

Вспомните итоги 2007 ))


Некоректно сравнение. Там все таки рынок был. По космическим ценам - но был достаточно широкий выбор.
lrs7719
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