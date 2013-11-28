Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:45
Господа, кто знает что это такое?
Перед собранием в апреле 18 года количество голосующих акций "нормальное"
а вот перед собранием 21.11, там уже не учитывается пакет Larva Investments (Коломойский+Григоришин)...
При этом еще на 3кв. 2018 года Larva Investments светится.
При этом биржевых или внебиржевых сделок с этим пакетом не происходило. Правочинов и выкупов в этот период тоже не было. Предприятие не подавало информации об изменении акционеров которым принадлежит 5% и более.
Что это может быть
У кого какие версии
sansey
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:36
sansey, у меня есть версия... Це зрада!!
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:53
GTS написав: sansey
, у меня есть версия...
Це зрада!!
Оно то понятно, а по существу вопроса есть что-то
sansey
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46
sansey Думаю, що ця частина акцій отримала обтяження. В такому разі, не мають права голосу...
gmm
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:23
Коллеги, кто знает, в 2018 году была выплата по сквизауту по АВДК. Налоги эмитентом или банком уже были уплачены, или это была брутто сумма и необходимо платить налог при подаче декларации за 2018 год?
ihcity
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:14
ihcity Сумма брутто. Нужно декларировать и платить налоги самостоятельно.
gmm
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:08
gmm написав: ihcity
Сумма брутто.
Нужно декларировать и платить налоги самостоятельно.
Позвольте поинтересоваться, как Вы будете ссылаться на контрагента и расчетные документы включая договор о "правочине" (спорный вопрос) ?
paolot
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:54
paolot Все очень просто. Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета. Как то так. Можно получить налоговую консультацию, но боюсь, что они даже не поймут какого я от них хочу...
gmm
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