RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2248224922502251

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3 5 35
1.Банк Аваль
31%
11
2.Донбасенерго
29%
10
3.Миронівський хл.
6%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
11%
4
6.Укрнафта
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:45

DNON

Господа, кто знает что это такое?
Перед собранием в апреле 18 года количество голосующих акций "нормальное"
Зображення

а вот перед собранием 21.11, там уже не учитывается пакет Larva Investments (Коломойский+Григоришин)...

Зображення

При этом еще на 3кв. 2018 года Larva Investments светится.
Зображення

При этом биржевых или внебиржевых сделок с этим пакетом не происходило. Правочинов и выкупов в этот период тоже не было. Предприятие не подавало информации об изменении акционеров которым принадлежит 5% и более.

Что это может быть :?:
У кого какие версии :?:
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1113 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:36

sansey, у меня есть версия...
Це зрада!!
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 27.10.10
Подякував: 54 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:53

  GTS написав:sansey, у меня есть версия...
Це зрада!!


Оно то понятно, а по существу вопроса есть что-то :?:
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1113 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46

sansey

Думаю, що ця частина акцій отримала обтяження.
В такому разі, не мають права голосу...
gmm
 
Повідомлень: 179
З нами з: 20.06.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:23

Re: Идеи: портфель

Коллеги, кто знает, в 2018 году была выплата по сквизауту по АВДК. Налоги эмитентом или банком уже были уплачены, или это была брутто сумма и необходимо платить налог при подаче декларации за 2018 год?
ihcity
 
Повідомлень: 36
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:14

ihcity
Сумма брутто.
Нужно декларировать и платить налоги самостоятельно.
gmm
 
Повідомлень: 179
З нами з: 20.06.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:08

  gmm написав:ihcity
Сумма брутто.
Нужно декларировать и платить налоги самостоятельно.

Позвольте поинтересоваться, как Вы будете ссылаться на контрагента и расчетные документы включая договор о "правочине" (спорный вопрос) ? :roll:
paolot
 
Повідомлень: 95
З нами з: 14.02.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:54

paolot

Все очень просто.
Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета.
Как то так.

Можно получить налоговую консультацию, но боюсь, что они даже не поймут какого я от них хочу...
gmm
 
Повідомлень: 179
З нами з: 20.06.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2248224922502251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 74343
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66393)
11.01.2019 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.