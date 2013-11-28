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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 3 5 35
1.Банк Аваль
31%
11
2.Донбасенерго
29%
10
3.Миронівський хл.
6%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
11%
4
6.Укрнафта
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:58

  gmm написав:Буду подавать в любом случае.
В прошлом году была масса сквизов.
Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

эмитент не сообщит. банк, если бы хотел, давно бы подал.
если не ошибаюсь, первые выплаты пошли в мае, но даже за третий квартал ничего нет.
кэшбэки, дивиденды, з/п, нотариальные сделки - всё есть. а выплат по сквизу нет.
даже если какой-то физик из Мариуполя засветит тему, как они выйдут на всех остальных? сделают запрос в ПУМБ по всем выплатам?

  gmm написав:Я не готов жить с этими рисками три года!
А Вы? :wink:

я еще не определился, если честно.
не призываю не платить и не хочу вносить смуту в умы, лишь интересно мнение сообщества по этому поводу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:24

  gmm написав:Все очень просто.
Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета.
...
Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

Как же здорово, когда все так просто!
На заметку, эмитент лишь оценил ваши (уже бывшие) акции и прислал только ксерокопию требования полученного им от "третьего" лица (владельца контрольного доминирующего пакета). На этом всьо :mrgreen: согласно закона.
Дальше, банки уже получили на свой запрос ответ от ДФС, что не являются налоговым агентами по выплатам от сквизов. Другими словами, подача ими реестра выплаченных средств будет иметь статус отсебятины.
А вот физики, особенно те, кому убытками от сквиза нужно будет перекрыть инвестдоход, будут заполнять точно.. Но лично я сомневаюсь, что налоговая будет особо копать, по причинам указанным ниже.
Повторю, у ДФС должны быть вопросы не к нам минорам попавшим под сквиз, а к владельцу счета эскроу и Наб.совету эмитента. Первый - налоговый агент и не удержал с Вас НДФЛ, второй (если случай метинвеста) - сознательно=умышленно выбрал вариант, где предметом оценки стал пакет, который не подтверждает реальную стоимость актива и как следствие, привел к неверному исчислению подлежащих к выплате доходов, нанеся тем самым убытки государству в виде недополученного налога с доходов физлиц минор.акционеров от сквиза. Ради правды, стоит конечно отметить, что продажный хозяйственный суд украины, признал рецензию ФДМУ установившей нарушения в оценке, второстепенной бумажкой, а рецензию "спилки" частных оценщиков основной и Справедливой. :!: :lol:
paolot
 
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