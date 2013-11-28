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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2249225022512252 Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік? Идеи: портфель 3 5 35 1.Банк Аваль 31% 11 2.Донбасенерго 29% 10 3.Миронівський хл. 6% 2 4.Турбоатом 0 0 5.Центренерго 11% 4 6.Укрнафта 23% 8 Всього голосів : 35 Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:58 gmm написав: Буду подавать в любом случае.

В прошлом году была масса сквизов.

Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему. Буду подавать в любом случае.В прошлом году была масса сквизов.Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

эмитент не сообщит. банк, если бы хотел, давно бы подал.

если не ошибаюсь, первые выплаты пошли в мае, но даже за третий квартал ничего нет.

кэшбэки, дивиденды, з/п, нотариальные сделки - всё есть. а выплат по сквизу нет.

даже если какой-то физик из Мариуполя засветит тему, как они выйдут на всех остальных? сделают запрос в ПУМБ по всем выплатам?



gmm написав: Я не готов жить с этими рисками три года!

А Вы? Я не готов жить с этими рисками три года!А Вы?

я еще не определился, если честно.

не призываю не платить и не хочу вносить смуту в умы, лишь интересно мнение сообщества по этому поводу. эмитент не сообщит. банк, если бы хотел, давно бы подал.если не ошибаюсь, первые выплаты пошли в мае, но даже за третий квартал ничего нет.кэшбэки, дивиденды, з/п, нотариальные сделки - всё есть. а выплат по сквизу нет.даже если какой-то физик из Мариуполя засветит тему, как они выйдут на всех остальных? сделают запрос в ПУМБ по всем выплатам?я еще не определился, если честно.не призываю не платить и не хочу вносить смуту в умы, лишь интересно мнение сообщества по этому поводу. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13485 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1817 раз. Подякували: 3807 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 00:24 gmm написав: Все очень просто.

Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета.

...

Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

Все очень просто.Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета....Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

Как же здорово, когда все так просто!

На заметку, эмитент лишь оценил ваши (уже бывшие) акции и прислал только ксерокопию требования полученного им от "третьего" лица (владельца контрольного доминирующего пакета). На этом всьо согласно закона.

Дальше, банки уже получили на свой запрос ответ от ДФС, что не являются налоговым агентами по выплатам от сквизов. Другими словами, подача ими реестра выплаченных средств будет иметь статус отсебятины.

А вот физики, особенно те, кому убытками от сквиза нужно будет перекрыть инвестдоход, будут заполнять точно.. Но лично я сомневаюсь, что налоговая будет особо копать, по причинам указанным ниже.

Повторю, у ДФС должны быть вопросы не к нам минорам попавшим под сквиз, а к владельцу счета эскроу и Наб.совету эмитента. Первый - налоговый агент и не удержал с Вас НДФЛ, второй (если случай метинвеста) - сознательно=умышленно выбрал вариант, где предметом оценки стал пакет, который не подтверждает реальную стоимость актива и как следствие, привел к неверному исчислению подлежащих к выплате доходов, нанеся тем самым убытки государству в виде недополученного налога с доходов физлиц минор.акционеров от сквиза. Ради правды, стоит конечно отметить, что продажный хозяйственный суд украины, признал рецензию ФДМУ установившей нарушения в оценке, второстепенной бумажкой, а рецензию "спилки" частных оценщиков основной и Справедливой. Как же здорово, когда все так просто!На заметку, эмитент лишь оценил ваши (уже бывшие) акции и прислал толькотребования полученного им от "третьего" лица (владельца контрольного доминирующего пакета). На этом всьосогласно закона.Дальше, банки уже получили на свой запрос ответ от ДФС, что не являются налоговым агентами по выплатам от сквизов. Другими словами, подача ими реестра выплаченных средств будет иметь статус отсебятины.. Но лично я сомневаюсь, что налоговая будет особо копать, по причинам указанным ниже.Повторю, у ДФС должны быть вопросы не к нам минорам попавшим под сквиз, а к владельцу счета эскроу и Наб.совету эмитента. Первый - налоговый агент и не удержал с Вас НДФЛ, второй (если случай метинвеста) - сознательно=умышленно выбрал вариант, где предметом оценки стал пакет, который не подтверждает реальную стоимость актива и как следствие, привел к неверному исчислению подлежащих к выплате доходов, нанеся тем самым убытки государству в виде недополученного налога с доходов физлиц минор.акционеров от сквиза. Ради правды, стоит конечно отметить, что продажный хозяйственный суд украины, признал рецензию ФДМУ установившей нарушения в оценке, второстепенной бумажкой, а рецензию "спилки" частных оценщиков основной и Справедливой. paolot Повідомлень: 96 З нами з: 14.02.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2249225022512252 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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