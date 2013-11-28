Додано: Суб 12 січ, 2019 00:24

gmm написав: Все очень просто.

Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета.

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Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

Все очень просто.Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета....Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.

Как же здорово, когда все так просто!На заметку, эмитент лишь оценил ваши (уже бывшие) акции и прислал толькотребования полученного им от "третьего" лица (владельца контрольного доминирующего пакета). На этом всьосогласно закона.Дальше, банки уже получили на свой запрос ответ от ДФС, что не являются налоговым агентами по выплатам от сквизов. Другими словами, подача ими реестра выплаченных средств будет иметь статус отсебятины.. Но лично я сомневаюсь, что налоговая будет особо копать, по причинам указанным ниже.Повторю, у ДФС должны быть вопросы не к нам минорам попавшим под сквиз, а к владельцу счета эскроу и Наб.совету эмитента. Первый - налоговый агент и не удержал с Вас НДФЛ, второй (если случай метинвеста) - сознательно=умышленно выбрал вариант, где предметом оценки стал пакет, который не подтверждает реальную стоимость актива и как следствие, привел к неверному исчислению подлежащих к выплате доходов, нанеся тем самым убытки государству в виде недополученного налога с доходов физлиц минор.акционеров от сквиза. Ради правды, стоит конечно отметить, что продажный хозяйственный суд украины, признал рецензию ФДМУ установившей нарушения в оценке, второстепенной бумажкой, а рецензию "спилки" частных оценщиков основной и Справедливой.