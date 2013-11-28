gmm написав:Буду подавать в любом случае. В прошлом году была масса сквизов. Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.
эмитент не сообщит. банк, если бы хотел, давно бы подал. если не ошибаюсь, первые выплаты пошли в мае, но даже за третий квартал ничего нет. кэшбэки, дивиденды, з/п, нотариальные сделки - всё есть. а выплат по сквизу нет. даже если какой-то физик из Мариуполя засветит тему, как они выйдут на всех остальных? сделают запрос в ПУМБ по всем выплатам?
gmm написав:Я не готов жить с этими рисками три года! А Вы?
я еще не определился, если честно. не призываю не платить и не хочу вносить смуту в умы, лишь интересно мнение сообщества по этому поводу.
gmm написав:Все очень просто. Требование присланное эмитентом, копия квитанции о получении денег и справка ТЦБ о входящей цене пакета. ... Теория вероятности говорит, что кто-то из эмитентов, банков или физиков засветит эту тему.
Как же здорово, когда все так просто! На заметку, эмитент лишь оценил ваши (уже бывшие) акции и прислал только ксерокопию требования полученного им от "третьего" лица (владельца контрольного доминирующего пакета). На этом всьо согласно закона. Дальше, банки уже получили на свой запрос ответ от ДФС, что не являются налоговым агентами по выплатам от сквизов. Другими словами, подача ими реестра выплаченных средств будет иметь статус отсебятины. А вот физики, особенно те, кому убытками от сквиза нужно будет перекрыть инвестдоход, будут заполнять точно.. Но лично я сомневаюсь, что налоговая будет особо копать, по причинам указанным ниже. Повторю, у ДФС должны быть вопросы не к нам минорам попавшим под сквиз, а к владельцу счета эскроу и Наб.совету эмитента. Первый - налоговый агент и не удержал с Вас НДФЛ, второй (если случай метинвеста) - сознательно=умышленно выбрал вариант, где предметом оценки стал пакет, который не подтверждает реальную стоимость актива и как следствие, привел к неверному исчислению подлежащих к выплате доходов, нанеся тем самым убытки государству в виде недополученного налога с доходов физлиц минор.акционеров от сквиза. Ради правды, стоит конечно отметить, что продажный хозяйственный суд украины, признал рецензию ФДМУ установившей нарушения в оценке, второстепенной бумажкой, а рецензию "спилки" частных оценщиков основной и Справедливой.
Фондовая биржа "Перспектива" исключила из членов СП "Драгон Капитал" Фондовая биржа "Перспектива" (Днипро) исключила из членов биржи совместное предприятие ООО "Драгон Капитал". Об этом говорится в сообщении биржи. 15 января из состава членов биржи исключено СП ООО "Драгон Капитал". Причину исключения биржа не уточняет. Количество членов биржи составляет 76 торговцев ценными бумагами. 3 января биржа "Перспектива" исключила из членов Укрсоцбанк
Драгоны в 4 квартале не входили даже в топ-40 , видимо перестали торговать вот их и исключили.
Правительство выставит "Центрэнерго" на повторный конкурс по прежней стартовой цене
Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, утвердив перечень объектов большой приватизации.
Согласно решению правительства в перечень, в частности, включено ОАО "Центрэнерго", приватизацию которого предписано осуществить в соответствие с требованиями 4-го абзаца 2-го пункта пятого раздела закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".
Оперативность принятия решения правительства обусловлена необходимостью объявления конкурса до истечения срока оценки "Центрэнерго" (до 31 марта 2019 года).
По информации агентства "Интерфакс-Украина", конкурс может быть объявлен до конца января.
zzzzzz написав:Правительство выставит "Центрэнерго" на повторный конкурс по прежней стартовой цене
Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, утвердив перечень объектов большой приватизации.
Согласно решению правительства в перечень, в частности, включено ОАО "Центрэнерго", приватизацию которого предписано осуществить в соответствие с требованиями 4-го абзаца 2-го пункта пятого раздела закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".
Оперативность принятия решения правительства обусловлена необходимостью объявления конкурса до истечения срока оценки "Центрэнерго" (до 31 марта 2019 года).
По информации агентства "Интерфакс-Украина", конкурс может быть объявлен до конца января.
А Турбоатом зняли з приватизації! Ну подивимось, може це ще і краще-час покаже! Також цікаво,чи дійсно відбудеться приватизація, Особливо перед виборами може достойно проведуть? Залишилось недовго...