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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27
Нерезы опять пошли в ОВГЗ
На сегодня нерезы увеличили портфель сразу на сумму более 1 млрд
Физики тоже несут бабло +100 млн
Живите своим умом!
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