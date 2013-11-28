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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2250225122522253

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.9 5 37
1.Банк Аваль
35%
13
2.Донбасенерго
27%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
11%
4
6.Укрнафта
22%
8
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27

Нерезы опять пошли в ОВГЗ
На сегодня нерезы увеличили портфель сразу на сумму более 1 млрд
Физики тоже несут бабло +100 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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