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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27
Нерезы опять пошли в ОВГЗ
На сегодня нерезы увеличили портфель сразу на сумму более 1 млрд
Физики тоже несут бабло +100 млн
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:39
где это можно посмотреть ? и еще вопрос есть ли календарь отчетности Украинских компаний и история выплат дивидендов ?
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Oleg_z1
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:36
Ukrainian Exchange
25 мин. ·
[#UkrainianExchangeNews від 18 Січня]
21 січня 2019 року Українська біржа починає бета-тестування нової торгівельної платформи Ринку Заявок із залученням учасників торгів. На поточному етапі система буде доступна тільки членам біржі через торгівельні термінали. Підтримка Шлюзу для інтернет-трейдингу запланована на наступний етап після переведення системи в режим промислової експлуатації.
Бета-тестування буде проводитися на віртуальних активах без ризику втрати реальних грошових коштів або цінних паперів. Плановий термін бета-тестування - 2 тижні.
Для докладних інструкції прохання до учасників торгів адресувати запит на електрону пошту trade@ux.uа.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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