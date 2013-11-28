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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 38
1.Банк Аваль
37%
14
2.Донбасенерго
26%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
11%
4
6.Укрнафта
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27

Нерезы опять пошли в ОВГЗ
На сегодня нерезы увеличили портфель сразу на сумму более 1 млрд
Физики тоже несут бабло +100 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:39

где это можно посмотреть ? и еще вопрос есть ли календарь отчетности Украинских компаний и история выплат дивидендов ?
Oleg_z1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:36

Ukrainian Exchange
25 мин. ·
[#UkrainianExchangeNews від 18 Січня]

21 січня 2019 року Українська біржа починає бета-тестування нової торгівельної платформи Ринку Заявок із залученням учасників торгів. На поточному етапі система буде доступна тільки членам біржі через торгівельні термінали. Підтримка Шлюзу для інтернет-трейдингу запланована на наступний етап після переведення системи в режим промислової експлуатації.

Бета-тестування буде проводитися на віртуальних активах без ризику втрати реальних грошових коштів або цінних паперів. Плановий термін бета-тестування - 2 тижні.

Для докладних інструкції прохання до учасників торгів адресувати запит на електрону пошту trade@ux.uа.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58

О, то ми маємо шанси в цьому році знов поторгувати.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:18

  Мечтательный бычок написав:Porta
Спасибо. Нашел первоначальное решение. По ходу остановка лицензии за неуплату штрафа 170тыс.грн. за якобы манипулирование Николаевцементом...
Когда же этот геноцид прекратится?


перед цим ще 9ох закрили
https://www.nssmc.gov.ua/2018/11/13/nat ... -nimi-zak/
+50грн !
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greenozon
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