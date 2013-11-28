Ukrainian Exchange 25 мин. · [#UkrainianExchangeNews від 18 Січня]
21 січня 2019 року Українська біржа починає бета-тестування нової торгівельної платформи Ринку Заявок із залученням учасників торгів. На поточному етапі система буде доступна тільки членам біржі через торгівельні термінали. Підтримка Шлюзу для інтернет-трейдингу запланована на наступний етап після переведення системи в режим промислової експлуатації.
Бета-тестування буде проводитися на віртуальних активах без ризику втрати реальних грошових коштів або цінних паперів. Плановий термін бета-тестування - 2 тижні.
Для докладних інструкції прохання до учасників торгів адресувати запит на електрону пошту trade@ux.uа.
Мечтательный бычок написав:Porta Спасибо. Нашел первоначальное решение. По ходу остановка лицензии за неуплату штрафа 170тыс.грн. за якобы манипулирование Николаевцементом... Когда же этот геноцид прекратится?