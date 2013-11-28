Ukrainian Exchange 25 мин. · [#UkrainianExchangeNews від 18 Січня]
21 січня 2019 року Українська біржа починає бета-тестування нової торгівельної платформи Ринку Заявок із залученням учасників торгів. На поточному етапі система буде доступна тільки членам біржі через торгівельні термінали. Підтримка Шлюзу для інтернет-трейдингу запланована на наступний етап після переведення системи в режим промислової експлуатації.
Бета-тестування буде проводитися на віртуальних активах без ризику втрати реальних грошових коштів або цінних паперів. Плановий термін бета-тестування - 2 тижні.
Для докладних інструкції прохання до учасників торгів адресувати запит на електрону пошту trade@ux.uа.
Мечтательный бычок написав:Porta Спасибо. Нашел первоначальное решение. По ходу остановка лицензии за неуплату штрафа 170тыс.грн. за якобы манипулирование Николаевцементом... Когда же этот геноцид прекратится?
Тарас Козак поделился публикацией. 5 мин. · Деталі про справу УНІВЕРу
З ухвали про зняття арешту: «Суд зазначив, що не встановлено переконливих та достатніх даних на підтвердження того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Універ Капітал» були набуті протиправним шляхом.»
Решение суда на страничке Тараса Козака,если кто-то хочет почитать.
Мечтательный бычок написав:Porta Спасибо. Нашел первоначальное решение. По ходу остановка лицензии за неуплату штрафа 170тыс.грн. за якобы манипулирование Николаевцементом... Когда же этот геноцид прекратится?
Там не зыкрыли, а тоже приостановили лицензии. На том основании, что эти торговцы раньше торговали акциями, выпуски которых зарегистрировала НКПБФР. А потом, "впоследствии", НКЦБФР обращение этих акций остановила. Торговцам таким образом вменяется правонарушение, за то, что они не предугадали действия НКЦБФР... Вот кстати статья ржачная по этому поводу: https://www.stockworld.com.ua/ru/column ... dibnostiei