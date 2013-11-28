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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 38
1.Банк Аваль
37%
14
2.Донбасенерго
26%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
11%
4
6.Укрнафта
21%
8
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27

Нерезы опять пошли в ОВГЗ
На сегодня нерезы увеличили портфель сразу на сумму более 1 млрд
Физики тоже несут бабло +100 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:39

где это можно посмотреть ? и еще вопрос есть ли календарь отчетности Украинских компаний и история выплат дивидендов ?
Oleg_z1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:36

Ukrainian Exchange
25 мин. ·
[#UkrainianExchangeNews від 18 Січня]

21 січня 2019 року Українська біржа починає бета-тестування нової торгівельної платформи Ринку Заявок із залученням учасників торгів. На поточному етапі система буде доступна тільки членам біржі через торгівельні термінали. Підтримка Шлюзу для інтернет-трейдингу запланована на наступний етап після переведення системи в режим промислової експлуатації.

Бета-тестування буде проводитися на віртуальних активах без ризику втрати реальних грошових коштів або цінних паперів. Плановий термін бета-тестування - 2 тижні.

Для докладних інструкції прохання до учасників торгів адресувати запит на електрону пошту trade@ux.uа.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58

О, то ми маємо шанси в цьому році знов поторгувати.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:18

  Мечтательный бычок написав:Porta
Спасибо. Нашел первоначальное решение. По ходу остановка лицензии за неуплату штрафа 170тыс.грн. за якобы манипулирование Николаевцементом...
Когда же этот геноцид прекратится?


перед цим ще 9ох закрили
https://www.nssmc.gov.ua/2018/11/13/nat ... -nimi-zak/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:01

Тарас Козак поделился публикацией.
5 мин. ·
Деталі про справу УНІВЕРу

З ухвали про зняття арешту: «Суд зазначив, що не встановлено переконливих та достатніх даних на підтвердження того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Універ Капітал» були набуті протиправним шляхом.»

Решение суда на страничке Тараса Козака,если кто-то хочет почитать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:31

  greenozon написав:
  Мечтательный бычок написав:Porta
Спасибо. Нашел первоначальное решение. По ходу остановка лицензии за неуплату штрафа 170тыс.грн. за якобы манипулирование Николаевцементом...
Когда же этот геноцид прекратится?


перед цим ще 9ох закрили
https://www.nssmc.gov.ua/2018/11/13/nat ... -nimi-zak/


Там не зыкрыли, а тоже приостановили лицензии.
На том основании, что эти торговцы раньше торговали акциями, выпуски которых зарегистрировала НКПБФР. А потом, "впоследствии", НКЦБФР обращение этих акций остановила. Торговцам таким образом вменяется правонарушение, за то, что они не предугадали действия НКЦБФР...
Вот кстати статья ржачная по этому поводу:
https://www.stockworld.com.ua/ru/column ... dibnostiei
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43

НАК "Нафтогаз України" наполягає, що аудитори не повинні перевіряти компанію "Укрнафта". Нагадаємо, раніше ЕП повідомляла, що "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років. Даний аудит потрібен для детективів Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів, які розслідують багатомільйонні махінації у нафтовій компанії.
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