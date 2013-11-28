Коллеги!
Есть вопрос по валютным ОВГЗ для юрлиц.
1. Покупаются за гривны или доллары? И на первичном, и на вторичном рынке.
2. Погашение в какой валюте происходит?
Заранее спасибо за просвещение.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:03
Коллеги!
Есть вопрос по валютным ОВГЗ для юрлиц.
1. Покупаются за гривны или доллары? И на первичном, и на вторичном рынке.
2. Погашение в какой валюте происходит?
Заранее спасибо за просвещение.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:58
Dimar
1.На первичном за доллары , на вторичном за гривну
2. Погашение в валюте
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:10
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:25
То есть получается, что сделали легальный механизм конвертации гривны в валюту без "целевого контракта", так?
Покупаем валютные ОВГЗ за гривну, получаем на счет валюту. Вуаля.
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