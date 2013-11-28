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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 40
1.Банк Аваль
40%
16
2.Донбасенерго
25%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
20%
8
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:03

Коллеги!
Есть вопрос по валютным ОВГЗ для юрлиц.
1. Покупаются за гривны или доллары? И на первичном, и на вторичном рынке.
2. Погашение в какой валюте происходит?

Заранее спасибо за просвещение. :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:58

Dimar
1.На первичном за доллары , на вторичном за гривну
2. Погашение в валюте
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:10

  master_the_market написав:Dimar
1.На первичном за доллары , на вторичном за гривну
2. Погашение в валюте


1. На первичке тоже гривна.
Porta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:25

То есть получается, что сделали легальный механизм конвертации гривны в валюту без "целевого контракта", так?
Покупаем валютные ОВГЗ за гривну, получаем на счет валюту. Вуаля.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:47

Porta
кто такое сказал ?
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:19

  master_the_market написав:Porta
кто такое сказал ?

Первичный дилер
Porta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:35

Porta какой банк ?
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:41

  master_the_market написав:Porta какой банк ?

Мы, кажется, спорим ни о чем - для юрика (как было в вопросе) сделка будет в гривне - это входит в комплексную услугу банка и его комиссию (вопрос, правда, в курсе, но то такэ).
Porta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:43

Porta по факту на первичном рынке долларовые овгз покупаются за доллар банком , возможно юрику конвертируют гривну на межбанке и уже потом покупают, это другой разговор ...
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:08

Глава УБ Е.Комиссаров: Участники рынка и конечные инвесторы ожидают запуска новой торговой платформы и рост ликвидности рынка

https://interfax.com.ua/news/interview/ ... ziHN5woxqA
Живите своим умом!
zzzzzz
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