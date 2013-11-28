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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:03
Коллеги!
Есть вопрос по валютным ОВГЗ для юрлиц
.
1. Покупаются за гривны или доллары? И на первичном, и на вторичном рынке.
2. Погашение в какой валюте происходит?
Заранее спасибо за просвещение.
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Dimar
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:58
Dimar
1.На первичном за доллары , на вторичном за гривну
2. Погашение в валюте
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master_the_market
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:10
master_the_market написав:Dimar
1.На первичном за доллары , на вторичном за гривну
2. Погашение в валюте
1. На первичке тоже гривна.
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Porta
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:25
То есть получается, что сделали легальный механизм конвертации гривны в валюту без "целевого контракта", так?
Покупаем валютные ОВГЗ за гривну, получаем на счет валюту. Вуаля.
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Dimar
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:47
Porta
кто такое сказал ?
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master_the_market
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:19
master_the_market написав:Porta
кто такое сказал ?
Первичный дилер
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Porta
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:35
Porta какой банк ?
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master_the_market
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:41
master_the_market написав:Porta
какой банк ?
Мы, кажется, спорим ни о чем - для юрика (как было в вопросе) сделка будет в гривне - это входит в комплексную услугу банка и его комиссию (вопрос, правда, в курсе, но то такэ).
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Porta
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:43
Porta по факту на первичном рынке долларовые овгз покупаются за доллар банком , возможно юрику конвертируют гривну на межбанке и уже потом покупают, это другой разговор ...
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master_the_market
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:08
Глава УБ Е.Комиссаров: Участники рынка и конечные инвесторы ожидают запуска новой торговой платформы и рост ликвидности рынкаhttps://interfax.com.ua/news/interview/ ... ziHN5woxqA
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