ПАТ «Укрнафта» публікує виробничі показники за четвертий квартал і дванадцять місяців 2018 року*.
Ключові моменти
Річний ріст видобутку нафти та конденсату вперше за 12 років (+5%), що привів до загального зростання видобутку нафти в Україні в 2018 році; Видобуток газу в 2018 році склав фактично 1,1 млрд м3, опустившись лише на 2% , попри обмежені інвестиції; Рівень видобутку і нафти, і газу в кінці року перевищив рівень видобутку на початку року, демонструючи позитивну динаміку.
Добрый день! Тестирование как и ожидалось выявило ряд пожеланий. Нашли также пару ошибок, одна из который критическая. Исправляем, будем тестировать заново. Пока ожидания средне-оптимистические, но сроки ещё озвучивать рановато
Добрый день! Тестирование как и ожидалось выявило ряд пожеланий. Нашли также пару ошибок, одна из который критическая. Исправляем, будем тестировать заново. Пока ожидания средне-оптимистические, но сроки ещё озвучивать рановато