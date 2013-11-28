ПАТ «Укрнафта» публікує виробничі показники за четвертий квартал і дванадцять місяців 2018 року*.
Ключові моменти
Річний ріст видобутку нафти та конденсату вперше за 12 років (+5%), що привів до загального зростання видобутку нафти в Україні в 2018 році; Видобуток газу в 2018 році склав фактично 1,1 млрд м3, опустившись лише на 2% , попри обмежені інвестиції; Рівень видобутку і нафти, і газу в кінці року перевищив рівень видобутку на початку року, демонструючи позитивну динаміку.
Добрый день! Тестирование как и ожидалось выявило ряд пожеланий. Нашли также пару ошибок, одна из который критическая. Исправляем, будем тестировать заново. Пока ожидания средне-оптимистические, но сроки ещё озвучивать рановато
Добрый день! Тестирование как и ожидалось выявило ряд пожеланий. Нашли также пару ошибок, одна из который критическая. Исправляем, будем тестировать заново. Пока ожидания средне-оптимистические, но сроки ещё озвучивать рановато
23 січня Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання ПрАТ “КІНТО” про скасування арешту акцій АТ “Мотор Січ”, який був накладений ухвалою цього суду від 20.04.2018 за клопотанням СБУ в рамках кримінального провадження №22017000000000272.
Своє клопотання ПрАТ “КІНТО” обгрунтовувало тим, що його було обмежено в праві володіння, користування і розпорядження акціями АТ “Мотор Січ”, які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ “Драгон Капітал” і “Піреус Банку”, при тому, що заявник не є особою, щодо якої здійснюється розслідування. Водночас судовою ухвалою від 20.04.2018 фактично було зупинено обіг всіх акцій АТ «Мотор Січ», а не лише тих, на які прямо накладено арешт.