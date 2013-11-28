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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.7 5 41
1.Банк Аваль
41%
17
2.Донбасенерго
24%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
20%
8
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:13

ПАТ «Укрнафта» публікує виробничі показники за четвертий квартал і дванадцять місяців 2018 року*.

Ключові моменти

Річний ріст видобутку нафти та конденсату вперше за 12 років (+5%), що привів до загального зростання видобутку нафти в Україні в 2018 році;
Видобуток газу в 2018 році склав фактично 1,1 млрд м3, опустившись лише на 2% , попри обмежені інвестиції;
Рівень видобутку і нафти, і газу в кінці року перевищив рівень видобутку на початку року, демонструючи позитивну динаміку.


https://www.ukrnafta.com/virobnichi-rezultati-2018-roku
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:11

Алексей Сухоруков писал(а):
Добрый день!
Тестирование как и ожидалось выявило ряд пожеланий. Нашли также пару ошибок, одна из который критическая. Исправляем, будем тестировать заново. Пока ожидания средне-оптимистические, но сроки ещё озвучивать рановато :(

Неужто запустят? :shock:
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:10

  user412 написав:Алексей Сухоруков писал(а):
Добрый день!
Тестирование как и ожидалось выявило ряд пожеланий. Нашли также пару ошибок, одна из который критическая. Исправляем, будем тестировать заново. Пока ожидания средне-оптимистические, но сроки ещё озвучивать рановато :(

Неужто запустят? :shock:


До выборов 100% не запустят. Ориентир - лето.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:40

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:До выборов 100% не запустят.


УБ вже написала (купила/заарендувала) біржевий софт?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:16

23 січня Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити клопотання ПрАТ “КІНТО” про скасування арешту акцій АТ “Мотор Січ”, який був накладений ухвалою цього суду від 20.04.2018 за клопотанням СБУ в рамках кримінального провадження №22017000000000272.

Своє клопотання ПрАТ “КІНТО” обгрунтовувало тим, що його було обмежено в праві володіння, користування і розпорядження акціями АТ “Мотор Січ”, які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ “Драгон Капітал” і “Піреус Банку”, при тому, що заявник не є особою, щодо якої здійснюється розслідування. Водночас судовою ухвалою від 20.04.2018 фактично було зупинено обіг всіх акцій АТ «Мотор Січ», а не лише тих, на які прямо накладено арешт.

http://finbalance.com.ua/news/Sud-vidmovivsya-znyati-aresht-z-aktsiy-Motor-Sich?fbclid=IwAR3DWFU47pvQtO4n_MWMWnIaJO221F7KhtBhgx78PQsqqOHYRQ_FF9YatKA
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:43

Наконец-то Минэнерго дало данные по добыче нефти.

Добыча нефти и газового конденсата в тыс.т.
2016 - 1518
2017 - 1378
2018 - 1448 (+5% )


График среднесуточной добычи нефти и газовым конденсатом в 2016-2018 гг

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:19

Добычу газа в 2018 году, "Укрнафта" снизила на 2,1% (на 23,3 млн кубометров) – до 1,08 млрд кубометров. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3109031
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:03

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговлю ценными бумагами 40 эмитентов. Об этом говорится в сообщении фондовой биржи "Перспектива".

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... stit-rynok
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:44

  greenozon написав:Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговлю ценными бумагами 40 эмитентов. Об этом говорится в сообщении фондовой биржи "Перспектива".

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... stit-rynok


У молодых рехформаторов амнезия или краткосрочная память.
Одни и те же эмитенты по четвертому разу запрещают.
Запрещающие запретители...
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