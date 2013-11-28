Количество частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи достигло 2 миллионов человек, говорится в сообщении торговой площадки.



"На фондовом рынке Московской биржи был зарегистрирован двухмиллионный частный инвестор. Всего за 2018 год на биржевой рынок пришло свыше 700 тысяч новых российских граждан", — говорится в сообщении.



Как отмечается, существенную долю зарегистрированных на Мосбирже счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. Так, по состоянию на 31 января их количество составило 636,6 тысячи счетов.



Лидерами по открытию брокерских счетов частных инвесторов на российском фондовом рынке в 2018 году стали "Тинькофф банк" (285,8 тысячи), Сбербанк (284,3 тысячи), БКС (61,4 тысячи), "ФК Открытие" (60 тысяч) и ВТБ (46,1 тысячи).



По данным Мосбиржи, росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома.



"Физические лица активно торгуют на биржевых рынках. В 2018 году доля физлиц в объеме торгов акциями составила 35%, на рынке облигаций – 7%, на срочном рынке – 43%. Частные инвесторы – активные участники размещений облигаций – в 2018 году они выкупили новых корпоративных облигаций на 251 миллиард рублей (свыше 10,9% от всего объема) и государственных облигаций на 74,2 миллиарда рублей (7,2% всего объема)", — сообщается в релизе.