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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.7 5 41
1.Банк Аваль
41%
17
2.Донбасенерго
24%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
20%
8
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37

Индекс УБ стабильно мертв )))


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:14

  zzzzzz написав:Индекс УБ стабильно мертв )))


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Таким мы его и запомним...:)
gmm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:25

  gmm написав:
  zzzzzz написав:Индекс УБ стабильно мертв )))


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Таким мы его и запомним...:)

Они ж тестируют новую платформу http://www.ux.ua/a9447/?nt=301
еще будет серия про оживших мертвецов..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:04

Количество частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи достигло 2 миллионов человек, говорится в сообщении торговой площадки.

"На фондовом рынке Московской биржи был зарегистрирован двухмиллионный частный инвестор. Всего за 2018 год на биржевой рынок пришло свыше 700 тысяч новых российских граждан", — говорится в сообщении.

Как отмечается, существенную долю зарегистрированных на Мосбирже счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. Так, по состоянию на 31 января их количество составило 636,6 тысячи счетов.

Лидерами по открытию брокерских счетов частных инвесторов на российском фондовом рынке в 2018 году стали "Тинькофф банк" (285,8 тысячи), Сбербанк (284,3 тысячи), БКС (61,4 тысячи), "ФК Открытие" (60 тысяч) и ВТБ (46,1 тысячи).

По данным Мосбиржи, росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома.

"Физические лица активно торгуют на биржевых рынках. В 2018 году доля физлиц в объеме торгов акциями составила 35%, на рынке облигаций – 7%, на срочном рынке – 43%. Частные инвесторы – активные участники размещений облигаций – в 2018 году они выкупили новых корпоративных облигаций на 251 миллиард рублей (свыше 10,9% от всего объема) и государственных облигаций на 74,2 миллиарда рублей (7,2% всего объема)", — сообщается в релизе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2253225422552256
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