По итогам 2018 г. «Укрнафта» увеличила добычу нефти на 5% до 1448 тыс. т, прирост зафиксирован впервые за последние 12 лет. Добычу газа удалось удержать на уровне 2017 года – добыто 1,082 млрд м3, что на 2% меньше, чем в 2017. Среднесуточная добыча нефти и конденсата выросла на 5% до 3,97 тыс. т/сут. по сравнению с показателем 2017 года – 3,78 тыс. т/сут. Одновременно среднесуточная добыча газа продемонстрировала незначительное уменьшение с 3,03 млн м3/сут. до 2,96 млн м3/сут. Увеличение добычи было достигнуто благодаря интенсификации добычи на старых скважинах и эффективном внедрении технологий гидроразрыва пласта и ремонта скважин.



В прошлом году компания провела 17 операций ГРП, причем собственными силами. Кроме того, компания завершила капитальный ремонт на 121 скважине и провела 93 операции по интенсификации добычи. Надо отметить, что выйти на позитивный результат по итогу года удалось при минимальных инвестициях – около $30 млн (!). Не последнюю роль в этом успехе сыграл выходец из американского штата Аляска – вице-президент по добыче и переработке Маврикий Калугин. Тот самый, который заставил сотрудников компании носить защитные каски, что до прихода действующего менеджмента считалось признаком дурного вкуса.



Британско-американский менеджмент полностью себя оправдал и при этом сумел провести как внутреннюю перестройку структуры управления компанией, так и решить вопросы с атакующими со всех сторон органами государственной власти. Марк Роллинс отметил, что несмотря на нерешенный вопрос налогового долга, который ограничивает инвестиционные возможности, при минимальных инвестициях и даже работая на истощенном фонде скважин, у «Укрнафты» есть огромный потенциал, который она может реализовать при нынешних резервах компании». Если бы у компании была бы возможность свободно распоряжаться финресурсами, то скорее всего через 3–5 лет Кременчугский НПЗ был бы загружен хоть и не до проектной мощности, но до объемов, которые бы позволили отказаться от нефтепродуктов соседней недружественной страны.