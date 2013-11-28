Количество частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи достигло 2 миллионов человек, говорится в сообщении торговой площадки.
"На фондовом рынке Московской биржи был зарегистрирован двухмиллионный частный инвестор. Всего за 2018 год на биржевой рынок пришло свыше 700 тысяч новых российских граждан", — говорится в сообщении.
Как отмечается, существенную долю зарегистрированных на Мосбирже счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. Так, по состоянию на 31 января их количество составило 636,6 тысячи счетов.
Лидерами по открытию брокерских счетов частных инвесторов на российском фондовом рынке в 2018 году стали "Тинькофф банк" (285,8 тысячи), Сбербанк (284,3 тысячи), БКС (61,4 тысячи), "ФК Открытие" (60 тысяч) и ВТБ (46,1 тысячи).
По данным Мосбиржи, росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома.
"Физические лица активно торгуют на биржевых рынках. В 2018 году доля физлиц в объеме торгов акциями составила 35%, на рынке облигаций – 7%, на срочном рынке – 43%. Частные инвесторы – активные участники размещений облигаций – в 2018 году они выкупили новых корпоративных облигаций на 251 миллиард рублей (свыше 10,9% от всего объема) и государственных облигаций на 74,2 миллиарда рублей (7,2% всего объема)", — сообщается в релизе.
По итогам 2018 г. «Укрнафта» увеличила добычу нефти на 5% до 1448 тыс. т, прирост зафиксирован впервые за последние 12 лет. Добычу газа удалось удержать на уровне 2017 года – добыто 1,082 млрд м3, что на 2% меньше, чем в 2017. Среднесуточная добыча нефти и конденсата выросла на 5% до 3,97 тыс. т/сут. по сравнению с показателем 2017 года – 3,78 тыс. т/сут. Одновременно среднесуточная добыча газа продемонстрировала незначительное уменьшение с 3,03 млн м3/сут. до 2,96 млн м3/сут. Увеличение добычи было достигнуто благодаря интенсификации добычи на старых скважинах и эффективном внедрении технологий гидроразрыва пласта и ремонта скважин.
В прошлом году компания провела 17 операций ГРП, причем собственными силами. Кроме того, компания завершила капитальный ремонт на 121 скважине и провела 93 операции по интенсификации добычи. Надо отметить, что выйти на позитивный результат по итогу года удалось при минимальных инвестициях – около $30 млн (!). Не последнюю роль в этом успехе сыграл выходец из американского штата Аляска – вице-президент по добыче и переработке Маврикий Калугин. Тот самый, который заставил сотрудников компании носить защитные каски, что до прихода действующего менеджмента считалось признаком дурного вкуса.
Британско-американский менеджмент полностью себя оправдал и при этом сумел провести как внутреннюю перестройку структуры управления компанией, так и решить вопросы с атакующими со всех сторон органами государственной власти. Марк Роллинс отметил, что несмотря на нерешенный вопрос налогового долга, который ограничивает инвестиционные возможности, при минимальных инвестициях и даже работая на истощенном фонде скважин, у «Укрнафты» есть огромный потенциал, который она может реализовать при нынешних резервах компании». Если бы у компании была бы возможность свободно распоряжаться финресурсами, то скорее всего через 3–5 лет Кременчугский НПЗ был бы загружен хоть и не до проектной мощности, но до объемов, которые бы позволили отказаться от нефтепродуктов соседней недружественной страны.
Правда не слова о причинах падения добычи в 2017 году, как-то все очень радостно если не вдаваться в детали. А детали не радуют инвестиции всего 30 млн.долларов , мало, очень мало , притом что выручка только от нефтяных аукционов в 2018 выросла на 10 млрд, с 14 до 24 млрд.грн.
https://www.telegraf.in.ua/uploads/post ... 7_kraz.jpg.Автокраз продовжують банкрутувати! Хтось може пояснити яка доля буде міноритарних акціонерів? Особливо, якщо підприємство не ліквідують,а наприклад кредитори( Фгво чи той же Ощадбанк)продадуть майно новому власнику!