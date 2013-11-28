Додано: П'ят 08 лют, 2019 05:01

komp написав: Пока тут у нас режим ожидания, а на смежных ветках никто не гуляет, вопрос:

кому то удавалось вернуть уплаченный налог текущего периода, имея инвестубытки прошлых периодов? Пока тут у нас режим ожидания, а на смежных ветках никто не гуляет, вопрос:кому то удавалось вернуть уплаченный налог текущего периода, имея инвестубытки прошлых периодов?

В живую деньги не вернули, но они зачлись в счет будущих платежей.Если у вас удержали НДФЛ при наличии убытков прошлых лет (задекларированных), то в текущей декларации сумма НДФЛ будет с минусом (к возврату). Эта сумма попадет в ваш лицевой счет (по дате предельного срока подачи декларации) и будет числиться в нем как переплата.Возрат из бюджета автоматически не производится, нужно подавать заявление о возврате излишне уплаченного налога. Я подавал заявление, но деньги не вернули (тогда в кодексе был установлен 60 дневный срок возврата и санкции за несвоевременный возврат, но все равно на заявление забили. Сейчас сроки возврата и санкции не установлены - система нипель).Не возвращенная сумма будет числиться как переплата и зачтется в счет уплаты НДФЛ по декларациям следующих лет (если там будет к платежу).Через 1095 дней не зачтенный и невозвращенный остаток этой суммы спишется по сроку давности.