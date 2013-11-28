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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.7 5 41
1.Банк Аваль
41%
17
2.Донбасенерго
24%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
20%
8
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:38

Аваль за год

депозитний портфель юриков +14% с 30,2 до 34,3 млрд.грн
Депозитный портфель физиков +8% с 21,6 млрд до 23,4 млрд

Кредиты
юрикам +27% с 33,8 до 42,3 млрд.грн
физикам +20% с 3,977 до 4,771 млрд.грн

Чистые активы за год +10% с 72 млрд до 79 млрд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 05:01

  komp написав:Пока тут у нас режим ожидания, а на смежных ветках никто не гуляет, вопрос:
кому то удавалось вернуть уплаченный налог текущего периода, имея инвестубытки прошлых периодов?


В живую деньги не вернули, но они зачлись в счет будущих платежей.

Если у вас удержали НДФЛ при наличии убытков прошлых лет (задекларированных), то в текущей декларации сумма НДФЛ будет с минусом (к возврату). Эта сумма попадет в ваш лицевой счет (по дате предельного срока подачи декларации) и будет числиться в нем как переплата.
Возрат из бюджета автоматически не производится, нужно подавать заявление о возврате излишне уплаченного налога. Я подавал заявление, но деньги не вернули (тогда в кодексе был установлен 60 дневный срок возврата и санкции за несвоевременный возврат, но все равно на заявление забили. Сейчас сроки возврата и санкции не установлены - система нипель).
Не возвращенная сумма будет числиться как переплата и зачтется в счет уплаты НДФЛ по декларациям следующих лет (если там будет к платежу).
Через 1095 дней не зачтенный и невозвращенный остаток этой суммы спишется по сроку давности.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:53

  Yuri_T написав:komp
инвест.убыток задекларирован?

Конечно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:55

Камикадзе
Спасибо, реально "нипель"!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:47

  Камикадзе написав:Через 1095 дней не зачтенный и невозвращенный остаток этой суммы спишется по сроку давности.

Гммм... Тобто через 3 роки держава прощає нам свої борги перед нами ???
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:48

Від брокера (Фрідом Фінанс) інформація, що звідкілясь там прийшов лист, згідно з яким брокера заставили за 2018 рік платити податки по-новому. А саме: з тих операцій по торгівлі акціями, по яких був прибуток податок платиться, а з тих, по яких був збиток держава буде нам винна. Деякі брокери почали жити по-новому, а деякі вирішили не займатись таким абсурдом на свій страх і ризик.
Торгів майже не чекаю. Комісія від розрахункового центру близько 300 грн. за 1 операцію.
Serhij
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