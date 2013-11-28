Глава компании Марк Роллинс, назначенный летом 2015 года, называет 2018 годом прогресса: добыча нефти с конденсатом выросла на 5% до 1488 тыс. т.

При этом о падении добычи газа на 2,3% британский менеджер предпочел промолчать, сказав лишь, что "добыча газа в конце года стала выше, чем в начале".

И совсем ничего он не вспомнил о падении выпуска сжиженного газа (СУГ) на 5,2%, хотя это одна из немногочисленных товарных позиций "Укрнафты".

Но если присмотреться, то и рост добычи нефти с конденсатом тоже не такой уже и рост. Он обусловлен низкой базой сравнения в третьем и четвертом кварталах 2017 года, когда госорганы остановили работу "Укрнафты" на шести месторождениях из-за долгов по ренте.

Тогда добыча обвалилась на 21% и 10% соответственно. Именно на этих искусственных перепадах сформировал успех "Укрнафты" Роллинс, который называет 2018 год "очень успешным".

Он говорит, что рост отмечен впервые за 12 лет: в последний раз у "Укрнафты" что-то росло в далеком 2006 году. Но если сравнивать корректно, то среднесуточная добычи нефти и газа так и не вышла на уровень первого полугодия 2017 года. То есть, до проблем с чиновниками.

Тогда среднесуточная добыча составляла 4,077 тыс. т, а во втором полугодии 2018 года – 4,005 тыс. т. Ну, и уж тем более, показатели 2018 года ниже, чем в 2016 году (4,148 тыс. т в сутки).

Таким образом, по-прежнему имеет место фактическая стагнация компании.