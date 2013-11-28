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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2256225722582259>

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 42
1.Банк Аваль
40%
17
2.Донбасенерго
24%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
21%
9
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:59

UNAF

Одно незаметное, но знаменательное событие произошло 31 декабря 2018 года. В этот день истек срок поставки нефтепродуктов на сумму 6,6 млрд грн, которые полугосударственная компания "Укрнафта" перечислила в далеком 2015 году в качестве предоплаты никому неизвестным двадцати четырем компаниям.
Бензин и дизельное топливо на $300 млн (по курсу 2015 года) "под елочку" бородатый Дед Мороз не принес.
Неожиданностью это стало разве что для главы "Укрнафты" Марка Роллинса, который все три года с "осторожным оптимизмом" ожидал, что топливо будет поставлено.
Ждал и верил настолько сильно, что всячески защищал своих дебиторов от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое пыталось помочь британцу вернуть его компании деньги.
Но вместо помощи адвокаты "Укрнафты" ощетинились десятками ходатайств, требуя запретить детективам продолжать расследование.


https://biz.censor.net.ua/resonance/311 ... d_dollarov
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:06

zzzzzz,
Глава компании Марк Роллинс, назначенный летом 2015 года, называет 2018 годом прогресса: добыча нефти с конденсатом выросла на 5% до 1488 тыс. т.
При этом о падении добычи газа на 2,3% британский менеджер предпочел промолчать, сказав лишь, что "добыча газа в конце года стала выше, чем в начале".
И совсем ничего он не вспомнил о падении выпуска сжиженного газа (СУГ) на 5,2%, хотя это одна из немногочисленных товарных позиций "Укрнафты".
Но если присмотреться, то и рост добычи нефти с конденсатом тоже не такой уже и рост. Он обусловлен низкой базой сравнения в третьем и четвертом кварталах 2017 года, когда госорганы остановили работу "Укрнафты" на шести месторождениях из-за долгов по ренте.
Тогда добыча обвалилась на 21% и 10% соответственно. Именно на этих искусственных перепадах сформировал успех "Укрнафты" Роллинс, который называет 2018 год "очень успешным".
Он говорит, что рост отмечен впервые за 12 лет: в последний раз у "Укрнафты" что-то росло в далеком 2006 году. Но если сравнивать корректно, то среднесуточная добычи нефти и газа так и не вышла на уровень первого полугодия 2017 года. То есть, до проблем с чиновниками.
Тогда среднесуточная добыча составляла 4,077 тыс. т, а во втором полугодии 2018 года – 4,005 тыс. т. Ну, и уж тем более, показатели 2018 года ниже, чем в 2016 году (4,148 тыс. т в сутки).
Таким образом, по-прежнему имеет место фактическая стагнация компании.


https://biz.censor.net.ua/columns/31094 ... ah_privata
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:35

Re: Идеи: портфель

Коллеги, пришло время декларироваться.
Есть ли мысли по декларированию результатов сквиз-аута?
Сижу в размышлениях, каким образом ДФС может проведать про выплату по сквиз-ауту?
Предлагаю поделиться мыслями по этому вопросу!
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:58

Мечтательный бычок
имхо: сначала дождаться данных за 4-й квартал 18г. в личном кабинете на сайте ГФС.
если выплаты так и не отобразятся, то принимать решение по-факту, аккурат к окончанию срока декларирования.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:59

Re: Идеи: портфель

А Вы видите в личном кабинете на сайте ГФС начисления, которые показывает Ваш брокер?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:39

  Мечтательный бычок написав:А Вы видите в личном кабинете на сайте ГФС начисления, которые показывает Ваш брокер?

Смотря какие.
Если удержанный в 2019г. из текущих средств налог и вс за 2018г., то это будет видно месяца через три.
Если вы в 2018г. выводили деньги и брокер удерживал налог, то должно быть видно 3 квартала, а скоро и 4-й.
Если в 2018г. выводили, но брокер не удерживал, то ничего не видно.
Последний пункт от брокера зависит. Кто-то подаёт данные о выплате, кто-то нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:50

Yuri_T

так точно . лаг в системе +2 месяца к дате
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03

  Yuri_T написав:
  Мечтательный бычок написав:А Вы видите в личном кабинете на сайте ГФС начисления, которые показывает Ваш брокер?

Смотря какие.
Если удержанный в 2019г. из текущих средств налог и вс за 2018г., то это будет видно месяца через три.
Если вы в 2018г. выводили деньги и брокер удерживал налог, то должно быть видно 3 квартала, а скоро и 4-й.
Если в 2018г. выводили, но брокер не удерживал, то ничего не видно.
Последний пункт от брокера зависит. Кто-то подаёт данные о выплате, кто-то нет.


У меня какой-то неинформативный личный кабинет :D .
Подскажите, куда именно смотреть (выводил деньги в первом квартале 2018, был удержан налог)? :D
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:06

Yuri_T
А налоги с двд видите? У меня пусто 2 квартал 2018
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16

  Камикадзе написав:Yuri_T
А налоги с двд видите? У меня пусто 2 квартал 2018

Куды глядеть блин? ))
Как раздел называется? ))
Мечтательный бычок
 
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