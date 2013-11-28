Все начисления вижу, налог вижу не по всем эмитентам.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:20
Все начисления вижу, налог вижу не по всем эмитентам.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:37
если вошли в кабинет, следующий этап - выбираете в левом вертикальном ряду раздел "заяви, запити для отримання інформації".
внутри раздела выбираете январь 2019, а в перечне запросов ищете и выбираете форму F1301802:
"Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi"
открывается форма запроса. в неё подтягиваются все данные, кроме серии/номера паспорта (заполняете без пробела), даты его выдачи и выдавшего органа.
заполняете.
сохраняете (кнопка вверху формы).
если всё заполнили верно, подписываете подписью.
затем нажимаете кнопку "отправить".
минут через 25-30, в левом вертикальном разделе "вхідні/вихідні документи", открываете пришедший ответ и смотрите данные за 2018г.
как-то так.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:01
попробуйте выбрать период: 2019, січень.
тогда откроется список форм.
прочтите то, что выше написано.
я писал и параллельно делал запрос.
ответ где-то в пути
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:10
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:15
Re: Идеи: портфель
Не хочет принимать запрос
F1301802 C_DOC_TYPE Значення '-1' неприпустимо через minInclusive '0'. Значення '-1' елемента 'C_DOC_TYPE' неприпустимо.
Востаннє редагувалось Мечтательный бычок в Чет 14 лют, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:17
Мечтательный бычок
что-то не так заполнили в форме
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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