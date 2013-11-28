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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2256225722582259

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 42
1.Банк Аваль
40%
17
2.Донбасенерго
24%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
21%
9
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:20

  Камикадзе написав:Yuri_T
А налоги с двд видите? У меня пусто 2 квартал 2018

Все начисления вижу, налог вижу не по всем эмитентам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:37

  Мечтательный бычок написав:
  Yuri_T написав:
  Мечтательный бычок написав:А Вы видите в личном кабинете на сайте ГФС начисления, которые показывает Ваш брокер?

Смотря какие.
Если удержанный в 2019г. из текущих средств налог и вс за 2018г., то это будет видно месяца через три.
Если вы в 2018г. выводили деньги и брокер удерживал налог, то должно быть видно 3 квартала, а скоро и 4-й.
Если в 2018г. выводили, но брокер не удерживал, то ничего не видно.
Последний пункт от брокера зависит. Кто-то подаёт данные о выплате, кто-то нет.


У меня какой-то неинформативный личный кабинет :D .
Подскажите, куда именно смотреть (выводил деньги в первом квартале 2018, был удержан налог)? :D

если вошли в кабинет, следующий этап - выбираете в левом вертикальном ряду раздел "заяви, запити для отримання інформації".
внутри раздела выбираете январь 2019, а в перечне запросов ищете и выбираете форму F1301802:
"Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi"
открывается форма запроса. в неё подтягиваются все данные, кроме серии/номера паспорта (заполняете без пробела), даты его выдачи и выдавшего органа.
заполняете.
сохраняете (кнопка вверху формы).
если всё заполнили верно, подписываете подписью.
затем нажимаете кнопку "отправить".
минут через 25-30, в левом вертикальном разделе "вхідні/вихідні документи", открываете пришедший ответ и смотрите данные за 2018г.

как-то так.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:57

А в кого немає розділу F13. Пише даних не знайдено :(
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:01

  Chuprynka написав:А в кого немає розділу F13. Пише даних не знайдено :(

попробуйте выбрать период: 2019, січень.
тогда откроется список форм.

прочтите то, что выше написано.
я писал и параллельно делал запрос.
ответ где-то в пути
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:10

  Yuri_T написав:
  Chuprynka написав:А в кого немає розділу F13. Пише даних не знайдено :(

попробуйте выбрать период: 2019, січень.
тогда откроется список форм.

прочтите то, что выше написано.
я писал и параллельно делал запрос.
ответ где-то в пути


Всерівно пише даних не знайдено.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:15

Re: Идеи: портфель

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Не хочет принимать запрос :(

F1301802 C_DOC_TYPE Значення '-1' неприпустимо через minInclusive '0'. Значення '-1' елемента 'C_DOC_TYPE' неприпустимо.
Востаннє редагувалось Мечтательный бычок в Чет 14 лют, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:16

  Chuprynka написав:Всерівно пише даних не знайдено.

вот скрины.
пробуйте и всё получится.

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:17

Мечтательный бычок
что-то не так заполнили в форме
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:01

Господа а как там получить ключ доступа для входа в личный кабинет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:25

zzzzzz
ЭЦП Привата подойдет.

зы. появился весь четвёртый квартал. выплат по сквизам не видно.
все дивы отражены корректно.
судебное взыскание по Укрнафте тоже есть, но без удержанных и выплаченных в прошлых периодах налогов. видимо, придётся добавлять материалы судебного дела.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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