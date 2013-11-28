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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2257225822592260

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 42
1.Банк Аваль
40%
17
2.Донбасенерго
24%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
10%
4
6.Укрнафта
21%
9
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:47

  Мечтательный бычок написав:
У меня какой-то неинформативный личный кабинет :D .
Подскажите, куда именно смотреть (выводил деньги в первом квартале 2018, был удержан налог)? :D


Електронний кабінет. Довідка про доходи в електронному вигляді.
https://www.youtube.com/watch?v=84w1m93W3nM
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:42

  Yuri_T написав:если вошли в кабинет, следующий этап - выбираете в левом вертикальном ряду раздел "заяви, запити для отримання інформації".
внутри раздела выбираете январь 2019, а в перечне запросов ищете и выбираете форму F1301802:
"Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi"
открывается форма запроса. в неё подтягиваются все данные, кроме серии/номера паспорта (заполняете без пробела), даты его выдачи и выдавшего органа.
заполняете.
сохраняете (кнопка вверху формы).
если всё заполнили верно, подписываете подписью.
затем нажимаете кнопку "отправить".
минут через 25-30, в левом вертикальном разделе "вхідні/вихідні документи", открываете пришедший ответ и смотрите данные за 2018г.

как-то так.


Месяц не обязательно указывать Январь (я оставил Лютий).
Паспортные данные можно не указывать (проверенно не раз).
Ответ прислали через 17 минут. Таки есть прогресс :)
Выплат по сквизу в моей выписке тоже нет.
Но буду указывать их в декларации.

Електронний кабінет. Декларацiя про майновий стан i доходи для громадян.
https://www.youtube.com/watch?v=i9prExAfrY4&feature=youtu.be
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:00

  Yuri_T написав:zzzzzz
зы. появился весь четвёртый квартал. выплат по сквизам не видно.
все дивы отражены корректно.
судебное взыскание по Укрнафте тоже есть, но без удержанных и выплаченных в прошлых периодах налогов. видимо, придётся добавлять материалы судебного дела.


Юра, а этот электронный ответ от ГФС может служить подтверждением источника доходов для банков? Или только бумажная писулька с печатями канает?
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