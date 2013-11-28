Електронний кабінет. Довідка про доходи в електронному вигляді.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:47
Електронний кабінет. Довідка про доходи в електронному вигляді.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:42
Месяц не обязательно указывать Январь (я оставил Лютий).
Паспортные данные можно не указывать (проверенно не раз).
Ответ прислали через 17 минут. Таки есть прогресс
Выплат по сквизу в моей выписке тоже нет.
Но буду указывать их в декларации.
Електронний кабінет. Декларацiя про майновий стан i доходи для громадян.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:00
Юра, а этот электронный ответ от ГФС может служить подтверждением источника доходов для банков? Или только бумажная писулька с печатями канает?
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