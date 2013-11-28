Yuri_T написав:если вошли в кабинет, следующий этап - выбираете в левом вертикальном ряду раздел "заяви, запити для отримання інформації". внутри раздела выбираете январь 2019, а в перечне запросов ищете и выбираете форму F1301802: "Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi" открывается форма запроса. в неё подтягиваются все данные, кроме серии/номера паспорта (заполняете без пробела), даты его выдачи и выдавшего органа. заполняете. сохраняете (кнопка вверху формы). если всё заполнили верно, подписываете подписью. затем нажимаете кнопку "отправить". минут через 25-30, в левом вертикальном разделе "вхідні/вихідні документи", открываете пришедший ответ и смотрите данные за 2018г.
как-то так.
Месяц не обязательно указывать Январь (я оставил Лютий). Паспортные данные можно не указывать (проверенно не раз). Ответ прислали через 17 минут. Таки есть прогресс Выплат по сквизу в моей выписке тоже нет. Но буду указывать их в декларации.
Yuri_T написав:zzzzzz зы. появился весь четвёртый квартал. выплат по сквизам не видно. все дивы отражены корректно. судебное взыскание по Укрнафте тоже есть, но без удержанных и выплаченных в прошлых периодах налогов. видимо, придётся добавлять материалы судебного дела.
Юра, а этот электронный ответ от ГФС может служить подтверждением источника доходов для банков? Или только бумажная писулька с печатями канает?
Yuri_T написав:судебное взыскание по Укрнафте тоже есть, но без удержанных и выплаченных в прошлых периодах налогов. видимо, придётся добавлять материалы судебного дела.
Юра, нашел у себя выплату дивидендов Укрнафты в данных за 2017й год, тоже без удержаний налога (так как он был удержан сразу в период когда эти самые дивиденды должны были быть выплачены). Так вот подавал отчет за 2018й - его приняли и вопросов в течение 2018го по этой выплате не было никаких. Ну и соотв. в ведомостях ДФС за 2018й никаких дивидендов по Укрнафте уже нет. Ты в каком году выплату от них получил? В 2018м? Или ты хочешь уточнить отчет за 2017й сейчас?