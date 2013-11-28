Мечтательный бычок написав:Юрий, еще раз спасибо! В общем и целом благодаря Вам разобрался что к чему. Осталось принять волевое решение по отображению или не отображению выплат по сквизам.
спробую Вам допомогти:
Таким чином, у разі якщо клієнт банку - юридична особа, який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює через ескроу - рахунки виплату доходу платникам податку - фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких платників акції, то така юридична особа є податковим агентом.
Мечтательный бычок написав:Юрий, еще раз спасибо! В общем и целом благодаря Вам разобрался что к чему. Осталось принять волевое решение по отображению или не отображению выплат по сквизам.
спробую Вам допомогти:
Таким чином, у разі якщо клієнт банку - юридична особа, який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює через ескроу - рахунки виплату доходу платникам податку - фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких платників акції, то така юридична особа є податковим агентом.
Тут все намного тоньше . "Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною ст. 167 Кодексу, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті."
Удержан ли налог или не удержан - Закон обязывает нас задекларировать выплату. Но после декларирования всплывет, что налог-то и не удержан. Формально, то, что "власник домінуючого пакету акцій", который является налоговым агентом, и который не выполнил удержание - не снимает с нас ответственности за декларирование и уплату налога . Пока как-то так думается...
Мечтательный бычок написав:Юрий, еще раз спасибо! В общем и целом благодаря Вам разобрался что к чему. Осталось принять волевое решение по отображению или не отображению выплат по сквизам.
спробую Вам допомогти:
Таким чином, у разі якщо клієнт банку - юридична особа, який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює через ескроу - рахунки виплату доходу платникам податку - фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких платників акції, то така юридична особа є податковим агентом.
Мечтательный бычок написав:Но после декларирования всплывет, что налог-то и не удержан.
для меня основной вопрос - как именно "всплывёт".
Ну я вижу так: 1. у ГФС данных о выплате нет. 2. физик подает декларацию и указывает сумму полученную от сквиза. 3. ГФС логично спрашивает "а уплачены ли налоги?". 4. физик пытается оперировать индивидуальными налоговыми консультациями, которые кроме того, что не освобождают от уплаты налогов, так еще и "Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію."
т.е. выполнение п.2. может иметь тяжкие последствия для нас. фактически - это явка с повинной .
p.s. а какие последствия для нас? пока я нашел такое: "при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Такі розміри штрафних санкцій зазначені в п.126.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Також п.п.129.1.1 ПКУ передбачено, що після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті."