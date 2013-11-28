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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:19
Yuri_T написав: Мечтательный бычок написав:
Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.
вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации".
если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся.поскольку все ключевые выплаты шли через ПУМБ, вижу риски только здесь. в том, что ПУМБ вдруг решит уведомить налоговые о всех выплатах.
заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил.
Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:19
Камикадзе написав:Мечтательный бычок
Все там же в налоговом кодексе
170.2.6. (абзац десять)
Дія підпунктів 170.2.4 та 170.2.5 не поширюється на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у разі:
придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 відсотків статутного капіталу емітента;
викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;
придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;
придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.
Там есть ссылка и на другой пункт
153.8.2. Для цілей цього пункту цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:
а) цінні папери допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
б) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера, або результати котирування) цінних паперів обов'язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:03
Пенсионер написав: Yuri_T написав: Мечтательный бычок написав:
Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.
вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации".
если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся.поскольку все ключевые выплаты шли через ПУМБ, вижу риски только здесь. в том, что ПУМБ вдруг решит уведомить налоговые о всех выплатах.
заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил.
Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую.
если не подать и всплывёт через ПУМБ, то доначислят налог и начнёт капать пеня.
с перспективой налогового залога.
т.е., физику придётся оспаривать решение налоговой о доначислении и убедить суд, что полученная сумма есть остаток после уплаты налогов и все претензии к Барленко.
но это если всплывёт.
в общем, есть о чем подумать на досуге
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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