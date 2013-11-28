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індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2259226022612262 Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік? Идеи: портфель 2.7 5 43 1.Банк Аваль 42% 18 2.Донбасенерго 23% 10 3.Миронівський хл. 5% 2 4.Турбоатом 0 0 5.Центренерго 9% 4 6.Укрнафта 21% 9 Всього голосів : 43 Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:19 Yuri_T написав: Мечтательный бычок написав: Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.

Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.

вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации".

если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся.

поскольку все ключевые выплаты шли через ПУМБ, вижу риски только здесь. в том, что ПУМБ вдруг решит уведомить налоговые о всех выплатах.

заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил. вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации".если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся.заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил.

Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую. Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую. Пенсионер

Повідомлень: 1673 З нами з: 13.10.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:19 Re: Идеи: портфель Камикадзе написав: Мечтательный бычок

Все там же в налоговом кодексе

170.2.6. (абзац десять)

Дія підпунктів 170.2.4 та 170.2.5 не поширюється на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у разі:



придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 відсотків статутного капіталу емітента;



викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;



придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;



придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.



Там есть ссылка и на другой пункт



153.8.2. Для цілей цього пункту цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:



а) цінні папери допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;



б) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;



в) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера, або результати котирування) цінних паперів обов'язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами. Там есть ссылка и на другой пункт153.8.2. Для цілей цього пункту цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:а) цінні папери допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;б) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;в) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера, або результати котирування) цінних паперів обов'язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами. ihcity Повідомлень: 40 З нами з: 29.06.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:03 Пенсионер написав: Yuri_T написав: Мечтательный бычок написав: Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.

Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.

вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации".

если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся.

поскольку все ключевые выплаты шли через ПУМБ, вижу риски только здесь. в том, что ПУМБ вдруг решит уведомить налоговые о всех выплатах.

заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил. вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации".если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся.заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил.

Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую. Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую.

если не подать и всплывёт через ПУМБ, то доначислят налог и начнёт капать пеня.

с перспективой налогового залога.



т.е., физику придётся оспаривать решение налоговой о доначислении и убедить суд, что полученная сумма есть остаток после уплаты налогов и все претензии к Барленко.

но это если всплывёт.

в общем, есть о чем подумать на досуге если не подать и всплывёт через ПУМБ, то доначислят налог и начнёт капать пеня.с перспективой налогового залога.т.е., физику придётся оспаривать решение налоговой о доначислении и убедить суд, что полученная сумма есть остаток после уплаты налогов и все претензии к Барленко.но это если всплывёт.в общем, есть о чем подумать на досуге Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13655 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1841 раз. Подякували: 3890 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2259226022612262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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