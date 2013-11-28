Мечтательный бычок написав:Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.
вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации". если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся. поскольку все ключевые выплаты шли через ПУМБ, вижу риски только здесь. в том, что ПУМБ вдруг решит уведомить налоговые о всех выплатах. заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил.
Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую.
Камикадзе написав:Мечтательный бычок Все там же в налоговом кодексе 170.2.6. (абзац десять) Дія підпунктів 170.2.4 та 170.2.5 не поширюється на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у разі:
придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 відсотків статутного капіталу емітента;
викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;
придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;
придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.
Там есть ссылка и на другой пункт
153.8.2. Для цілей цього пункту цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:
а) цінні папери допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
б) ціни цінних паперів (біржовий курс) на українських фондових біржах розраховуються (встановлюються) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера, або результати котирування) цінних паперів обов'язково розміщується на веб-сайті фондової біржі та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також може публікуватися в засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами.
Мечтательный бычок написав:Пока что все указывает на то, что лучше вообще ничего не записывать.
вот именно в этом контексте меня и интересует перспектива "всплывания информации". если отчитается отдельный физик и задекларирует свой доход, то никого другого, кроме него, ситуация не коснётся. поскольку все ключевые выплаты шли через ПУМБ, вижу риски только здесь. в том, что ПУМБ вдруг решит уведомить налоговые о всех выплатах. заявитель же безотзывной оферты хоть и знает перечень лиц, имеющих право на выплату, но ничего, кроме перечисления денег на счет эскроу, он не делал и физикам не платил.
Формально ПУМБ и Барленко это разные структуры, но мы же понимаем, что собственник один. Реально при выплате должен был быть удержан налог. Если его не удержали я не виноват. Сам подавать не планирую.
если не подать и всплывёт через ПУМБ, то доначислят налог и начнёт капать пеня. с перспективой налогового залога.
т.е., физику придётся оспаривать решение налоговой о доначислении и убедить суд, что полученная сумма есть остаток после уплаты налогов и все претензии к Барленко. но это если всплывёт. в общем, есть о чем подумать на досуге
п.158.3 регулировал налогобложение операций по торговле с ЦБ для предприятий. Физических лиц он не касался. С 2015 года раздел налога на прибыль изложен в новой редакции (объектом налогообложения стала бухгалтерская прибыль +/- налоговые разницы). В результате изменений удалены ст.143-161. Для предприятий сейчас действует 141.2. "Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів". Разницы обязаны расчитывать предприятия, у которых годовой доход (за вычетом косвенных налогов) превышает 20 млн. грн. Остальные могут не применять эти нормы (по их выбору).
ПС. ИМХО бухгалтеры предприятий с годовым доходом более 20 млн. грн черпают свои знания не с нашей ветки, поэтому не хочу коментировать тут п.141.2.
п.158.3 регулировал налогобложение операций по торговле с ЦБ для предприятий. Физических лиц он не касался. С 2015 года раздел налога на прибыль изложен в новой редакции (объектом налогообложения стала бухгалтерская прибыль +/- налоговые разницы). В результате изменений удалены ст.143-161. Для предприятий сейчас действует 141.2. "Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів". Разницы обязаны расчитывать предприятия, у которых годовой доход (за вычетом косвенных налогов) превышает 20 млн. грн. Остальные могут не применять эти нормы (по их выбору).
ПС. ИМХО бухгалтеры предприятий с годовым доходом более 20 млн. грн черпают свои знания не с нашей ветки, поэтому не хочу коментировать тут п.141.2.
Спасибо за уточнение.
Меня заинтересовала эта ситуация относительно следующего примера (биржа NASDAQ): 1. 02.08.2018 Купил AAPL 10шт по 200$ на сумму 2000$ 2. 10.11.2018 Продал ААPL 10шт по 170$ на сумму 1700$ 3. 30.11.2018 Купил AAPL 10шт по 180$ на сумму 1800$
Результат от торговли убыток 300$ Себестоимость оставшихся бумаг 1800$
Вопрос: можно ли учесть убыток в 300$ в уменьшение общего дохода от торговли?
В США есть правило “Wash Sale Rule” которое не позволяет отнести эту сумму в убыток, если покупка или продажа была до или после 30 дней от сделки.
Как это работает в Украине, учитывая все статьи НКУ которые мы здесь упоминали?
(Для упрощения допустим, что курс НБУ на все даты был один и тот же)
А якщо з податками зробити так: написати кудись (в податкову чи куди краще) листа із запитом, який податок я маю слатити державі за 2018 р., як платник податку на доходи фіз. осіб ? Причому, написати так, щоб відповідь отримати максимально детальну. Нехай би написали який податок я маю сплатити за насильницько викуплені акції. Хоча прямим текстом це не варто питати. А потім в разі чогось цей же лист використовувати як аргумент.