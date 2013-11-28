Додано: Суб 16 лют, 2019 14:44

Камикадзе написав: ihcity

Вы пользуетесь очень старой редакцией НКУ

Тут можно смотреть новую

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10713



п.158.3 регулировал налогобложение операций по торговле с ЦБ для предприятий. Физических лиц он не касался.

С 2015 года раздел налога на прибыль изложен в новой редакции (объектом налогообложения стала бухгалтерская прибыль +/- налоговые разницы). В результате изменений удалены ст.143-161.

Для предприятий сейчас действует 141.2. "Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів". Разницы обязаны расчитывать предприятия, у которых годовой доход (за вычетом косвенных налогов) превышает 20 млн. грн. Остальные могут не применять эти нормы (по их выбору).



ПС. ИМХО бухгалтеры предприятий с годовым доходом более 20 млн. грн черпают свои знания не с нашей ветки, поэтому не хочу коментировать тут п.141.2. Вы пользуетесь очень старой редакцией НКУТут можно смотреть новуюп.158.3 регулировал налогобложение операций по торговле с ЦБ для предприятий. Физических лиц он не касался.С 2015 года раздел налога на прибыль изложен в новой редакции (объектом налогообложения стала бухгалтерская прибыль +/- налоговые разницы). В результате изменений удалены ст.143-161.Для предприятий сейчас действует 141.2. "Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів". Разницы обязаны расчитывать предприятия, у которых годовой доход (за вычетом косвенных налогов) превышает 20 млн. грн. Остальные могут не применять эти нормы (по их выбору).ПС. ИМХО бухгалтеры предприятий с годовым доходом более 20 млн. грн черпают свои знания не с нашей ветки, поэтому не хочу коментировать тут п.141.2.

Спасибо за уточнение.Меня заинтересовала эта ситуация относительно следующего примера (биржа NASDAQ):1. 02.08.2018 Купил AAPL 10шт по 200$ на сумму 2000$2. 10.11.2018 Продал ААPL 10шт по 170$ на сумму 1700$3. 30.11.2018 Купил AAPL 10шт по 180$ на сумму 1800$Результат от торговли убыток 300$Себестоимость оставшихся бумаг 1800$Вопрос: можно ли учесть убыток в 300$ в уменьшение общего дохода от торговли?В США есть правило “Wash Sale Rule” которое не позволяет отнести эту сумму в убыток, если покупка или продажа была до или после 30 дней от сделки.Как это работает в Украине, учитывая все статьи НКУ которые мы здесь упоминали?(Для упрощения допустим, что курс НБУ на все даты был один и тот же)