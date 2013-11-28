vladislavlvov написав:Правом на принудительный выкуп акций у миноритариев уже воспользовались 200 компаний http://www.ukrrudprom.ua/news/Pravom_na ... polzo.html Общее количество акционерных обществ, в которых владельцы доминирующих пакетов акций воспользовались правом на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритариев (squeeze-out), достигло 200, их суммарный объем приблизился к 900 млн грн. Об этом сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, передает Интерфакс-Украина. “Все суды (инициированные миноритариями) проиграны”, — заявил глава Нацкомиссии.
мрачно все..
Почему мрачно? Это одна из основных причин почему люди уходят на американский рынок. Иначе туда бы не ушели никогда. Вот тогда было бы мрачно.