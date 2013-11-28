RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2260226122622263

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.7 5 43
1.Банк Аваль
42%
18
2.Донбасенерго
23%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
9%
4
6.Укрнафта
21%
9
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:51

Re: Идеи: портфель

vladislavlvov написав:Правом на принудительный выкуп акций у миноритариев уже воспользовались 200 компаний
http://www.ukrrudprom.ua/news/Pravom_na ... polzo.html
Общее количество акционерных обществ, в которых владельцы доминирующих пакетов акций воспользовались правом на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритариев (squeeze-out), достигло 200, их суммарный объем приблизился к 900 млн грн. Об этом сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, передает Интерфакс-Украина.
“Все суды (инициированные миноритариями) проиграны”, — заявил глава Нацкомиссии.

мрачно все..


Почему мрачно?
Это одна из основных причин почему люди уходят на американский рынок.
Иначе туда бы не ушели никогда. Вот тогда было бы мрачно.
ihcity
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:57

З початку 2019 року у ПАТ «Центренерго» почала впроваджуватись «нова схема», розповів член комітету кредиторів держкомпанії Дмитро Крючков

http://nashigroshi.org/2019/02/18/kriuc ... E5lAzlaIzE
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31130
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3070 раз.
Подякували: 5309 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56

В января 2019 года ПАО "Укрнафта" добыла 128 тыс. тонн нефти и конденсата и почти 99 млн кубометров газа, что соответственно на 4,4% и 7,4% больше по сравнению с января 2018 года и на 3,3% и 3 3% больше добыча в декабре 2018 года.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Суточные показатели добычи углеводородов выросли аналогичным образом и составили 4,1 тыс. тонн/сутки нефти и конденсата и 3,2 млн кубометров/сутки газа", - сообщает "Укрнафта".

"Укрнафта" заявляет, что уУвеличение добычи достигается благодаря ремонту перспективных скважин и мероприятий по интенсификации добыч.

В феврале добыча "Укрнафты" продолжает расти. "В частности, по состоянию на 14 февраля, среднесуточные показатели добычи для нефти и конденсата составили 4,2 тыс. тонн/сутки, а для газа – 3,2 млн кубометров/сут", - сообщает "Укрнафта". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112264
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31130
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3070 раз.
Подякували: 5309 раз.
 
Профіль
13
2
1
  #<1 ... 2260226122622263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 75614
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.