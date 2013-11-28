vladislavlvov написав:Правом на принудительный выкуп акций у миноритариев уже воспользовались 200 компаний http://www.ukrrudprom.ua/news/Pravom_na ... polzo.html Общее количество акционерных обществ, в которых владельцы доминирующих пакетов акций воспользовались правом на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритариев (squeeze-out), достигло 200, их суммарный объем приблизился к 900 млн грн. Об этом сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, передает Интерфакс-Украина. “Все суды (инициированные миноритариями) проиграны”, — заявил глава Нацкомиссии.
мрачно все..
Почему мрачно? Это одна из основных причин почему люди уходят на американский рынок. Иначе туда бы не ушели никогда. Вот тогда было бы мрачно.
В января 2019 года ПАО "Укрнафта" добыла 128 тыс. тонн нефти и конденсата и почти 99 млн кубометров газа, что соответственно на 4,4% и 7,4% больше по сравнению с января 2018 года и на 3,3% и 3 3% больше добыча в декабре 2018 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.
"Суточные показатели добычи углеводородов выросли аналогичным образом и составили 4,1 тыс. тонн/сутки нефти и конденсата и 3,2 млн кубометров/сутки газа", - сообщает "Укрнафта".
"Укрнафта" заявляет, что уУвеличение добычи достигается благодаря ремонту перспективных скважин и мероприятий по интенсификации добыч.
В феврале добыча "Укрнафты" продолжает расти. "В частности, по состоянию на 14 февраля, среднесуточные показатели добычи для нефти и конденсата составили 4,2 тыс. тонн/сутки, а для газа – 3,2 млн кубометров/сут", - сообщает "Укрнафта". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3112264
Похоже что с ростом рейтинга кандидата "З" цена на акции Укрнафты начинает плавно сползать вниз. Кто что думает о дальнейших перспективах Укранфты в контексте гепотетической победы на выборах кандидата "З" ?