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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.7 5 43
1.Банк Аваль
42%
18
2.Донбасенерго
23%
10
3.Миронівський хл.
5%
2
4.Турбоатом
0
0
5.Центренерго
9%
4
6.Укрнафта
21%
9
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:50

НАК "Нафтогаз України" відмовляється оприлюднювати результати аудиту ПАТ "Укрнафта", який був замовлений на Prozorro у липні минулого року.
Філ
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 17.08.10
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