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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:50
НАК "Нафтогаз України" відмовляється оприлюднювати результати аудиту ПАТ "Укрнафта", який був замовлений на Prozorro у липні минулого року.
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