А если хозобщество не начислит и не выплатит госдивиденды в установленные сроки, что тогда? Тогда все равно придется перевести деньги в бюджет, но уже в большей сумме. Допустим, предприятие с госдолей до 1 мая следующего за отчетным года не приняло решение о направлении части прибыли на выплату дивидендов. В этом случае необходимо уплатить в бюджет до 1 июля часть чистой прибыли, равную базовому нормативу отчислений части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 % чистой прибыли (для 2016 года – 50 %) (ч. 5 ст. 11 Закона № 185). Обратите внимание: такой платеж будет считаться уже просто частью чистой прибыли, уплачиваемой в бюджет, а не госдивидендом. Это означает, что базовый норматив (50 %) следует умножать на полный объем чистой прибыли без применения процентной доли государства в УК предприятия. На этом настаивают, в частности, Фонд госимущества в письме от 14.07.16 г. № 10-51-13533 и ГФС в письме от 26.08.15 г. № 31684/7/99-99-15-02-02-17



