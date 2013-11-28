RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2289229022912292>

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 57
1.Банк Аваль
44%
25
2.Донбасенерго
18%
10
3.Миронівський хл.
7%
4
4.Турбоатом
2%
1
5.Центренерго
9%
5
6.Укрнафта
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:32

  zzzzzz написав:Кто пошел на собраие Юнафа, какие новости ?

Проголосовали против обоих проектов решений
Дивидендов не будет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.10.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:58

  GTS написав:
  zzzzzz написав:Кто пошел на собраие Юнафа, какие новости ?

Проголосовали против обоих проектов решений
Дивидендов не будет.

Я правильно понимаю, что и выплату не утвердили и не приняли проект Нефтегаза по не выплате, типа решили не распределять?
а как же тогда норматив по отчислению 50% прибыли на двд?
UX-2019
 
Повідомлень: 16
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:09

Re: Идеи: портфель

UX-2019, ни один проект не набрал больше 50% голосов. Деньги пойдут сразу в бюджет.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.10.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:15

  GTS написав:UX-2019, ни один проект не набрал больше 50% голосов. Деньги пойдут сразу в бюджет.


В бюджет пойдет 50% ЧП или вся ЧП ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33064
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3266 раз.
Подякували: 6250 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:34

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:пойдет 50% ЧП или вся


вообще интереснейшая ситуация получается.
есть унитарные предприятия - ДП (ГП).
они перечисляют прибыль, или ее часть по распоряжению акционера - государства (в лице КМУ, МФУ, МЕРТ, ФГИУ и пр.),
а есть Акционерные общества. Даже те, у которых 100% принадлежит государству могут перечислить прибыль только в виде дивидендов на акции, другого пути нет.

короче, с нафтой дурня полнейшая :twisted: :twisted: :twisted:
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:40

  zzzzzz написав:В бюджет пойдет 50% ЧП или вся ЧП ?

Я так понял, что вся ЧП.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.10.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:42

ФГИ и ГФС не считают такую выплату дивидендами

А если хозобщество не начислит и не выплатит госдивиденды в установленные сроки, что тогда? Тогда все равно придется перевести деньги в бюджет, но уже в большей сумме. Допустим, предприятие с госдолей до 1 мая следующего за отчетным года не приняло решение о направлении части прибыли на выплату дивидендов. В этом случае необходимо уплатить в бюджет до 1 июля часть чистой прибыли, равную базовому нормативу отчислений части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 % чистой прибыли (для 2016 года – 50 %) (ч. 5 ст. 11 Закона № 185). Обратите внимание: такой платеж будет считаться уже просто частью чистой прибыли, уплачиваемой в бюджет, а не госдивидендом. Это означает, что базовый норматив (50 %) следует умножать на полный объем чистой прибыли без применения процентной доли государства в УК предприятия. На этом настаивают, в частности, Фонд госимущества в письме от 14.07.16 г. № 10-51-13533 и ГФС в письме от 26.08.15 г. № 31684/7/99-99-15-02-02-17



Источник
leriy_dyachenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 20.04.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:58

  leriy_dyachenko написав:ФГИ и ГФС не считают такую выплату дивидендами

А если хозобщество не начислит и не выплатит госдивиденды в установленные сроки, что тогда? Тогда все равно придется перевести деньги в бюджет, но уже в большей сумме. Допустим, предприятие с госдолей до 1 мая следующего за отчетным года не приняло решение о направлении части прибыли на выплату дивидендов. В этом случае необходимо уплатить в бюджет до 1 июля часть чистой прибыли, равную базовому нормативу отчислений части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 % чистой прибыли (для 2016 года – 50 %) (ч. 5 ст. 11 Закона № 185). Обратите внимание: такой платеж будет считаться уже просто частью чистой прибыли, уплачиваемой в бюджет, а не госдивидендом. Это означает, что базовый норматив (50 %) следует умножать на полный объем чистой прибыли без применения процентной доли государства в УК предприятия. На этом настаивают, в частности, Фонд госимущества в письме от 14.07.16 г. № 10-51-13533 и ГФС в письме от 26.08.15 г. № 31684/7/99-99-15-02-02-17



Источник



Мдааа...не весело...а как же раньше не распределяли прибыль ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33064
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3266 раз.
Подякували: 6250 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:13

  zzzzzz написав:Мдааа...не весело...а как же раньше не распределяли прибыль ?


Не знаю :| по сути все это теоритические размышления о лазейке в законодательстве, которое допускает такую ситуацию. Интересно, как решение Нафтогаза не набрало голосов, они получается сами за свое решение не голосовали :mrgreen: Чтобы явно не быть виновниками нераспределения.

Посмотрим, что крупные акционеры и фонды-держатели крупных пакетов будут делать.
Когда искал прошлогоднее решение по отмене корректировки отчетности, находил кейсы о проигрыше Укрнафтой дел в ЕСПЧ по ущемлению прав миноритариев. Но это конечно :evil:
leriy_dyachenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 20.04.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:16

  leriy_dyachenko написав:ФГИ и ГФС не считают такую выплату дивидендами

мнение фонда и налоговой понятно.
если мы сможем отследить факт выплаты в сторону Нефтегаза, то ради таких сумм будет иметь смысл бодаться.
даже до уровня ЕСПЧ.

зы. если бы инет-трейдинг работал, представляю какой бы был хаос в стакане :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13966
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1863 раз.
Подякували: 4004 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 2289229022912292>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 76326
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12057)
25.04.2019 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.