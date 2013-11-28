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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:20
Yuri_T написав: leriy_dyachenko написав:
ФГИ и ГФС не считают такую выплату дивидендами
мнение фонда и налоговой понятно.
если мы сможем отследить факт выплаты в сторону Нефтегаза, то ради таких сумм будет иметь смысл бодаться.
даже до уровня ЕСПЧ.
зы. если бы инет-трейдинг работал, представляю какой бы был хаос в стакане
В контексте победы Зеленского на выборах, внимание прессы к Укрнафте сейчас будет очень высоким.
Посмотрим как аудиторы прокомментируют это решение.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:24
zzzzzz написав:
В контексте победы Зеленского на выборах, внимание прессы к Укрнафте сейчас будет очень высоким.
Посмотрим как аудиторы прокомментируют это решение.
пока нечего комментировать.
акционер имеет право голосовать так, как считает нужным. равно как и вносить проекты решений по повестке дня.
пока это всё.
будем ждать. сдавай (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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