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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2289229022912292

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 57
1.Банк Аваль
44%
25
2.Донбасенерго
18%
10
3.Миронівський хл.
7%
4
4.Турбоатом
2%
1
5.Центренерго
9%
5
6.Укрнафта
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:20

  Yuri_T написав:
  leriy_dyachenko написав:ФГИ и ГФС не считают такую выплату дивидендами

мнение фонда и налоговой понятно.
если мы сможем отследить факт выплаты в сторону Нефтегаза, то ради таких сумм будет иметь смысл бодаться.
даже до уровня ЕСПЧ.

зы. если бы инет-трейдинг работал, представляю какой бы был хаос в стакане :D



В контексте победы Зеленского на выборах, внимание прессы к Укрнафте сейчас будет очень высоким.
Посмотрим как аудиторы прокомментируют это решение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:24

  zzzzzz написав:В контексте победы Зеленского на выборах, внимание прессы к Укрнафте сейчас будет очень высоким.
Посмотрим как аудиторы прокомментируют это решение.

пока нечего комментировать.
акционер имеет право голосовать так, как считает нужным. равно как и вносить проекты решений по повестке дня.
пока это всё.
будем ждать. сдавай (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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