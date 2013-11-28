По данным аудированной финансовой отчетности ПАО "Укрнафта", чистая прибыль компании за 2018 год составила 6,44 млрд грн, по сравнению с прибылью на уровне 102 млн грн в 2017 году.Об этом сообщает пресс-службе компании, передает БизнесЦензор."В 2018 году сложилась благоприятная ценовая ситуация на нефтяном рынке: средневзвешенная цена реализации барреля нефти составляла $70 по сравнению с $51,8 в 2017 году. На фоне роста цен на нефть показатель чистого дохода за 2018 год вырос до 36,1 млрд грн по сравнению с 26,9 млрд грн в 2017 году", – отмечается в сообщении.По данным отчетности, в 2018 году прибыль от операционной деятельности выросла и составила 7,98 млрд грн.На ее размер повлияли расходы на формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги предыдущих периодов на сумму 2,8 млрд грн."Без учета указанных неденежных расходов результат от операционной деятельности до налогообложения и без учета расходов на амортизацию (скорректированная EBITDA) за 2018 год вырос на 204% по сравнению с предыдущим годом и достиг 12,3 млрд грн", – сказано в сообщении.Прибыль компании до налогообложения составила 7,86 млрд грн.В 2018 году "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 16,3 млрд грн, включая 1,4 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга. По оценке компании, на 31 декабря 2018 года он составлял 10,4 млрд грн без учета пени и штрафов. Всего в прошлом году на уплату налогов компания направила 57% собственного денежного потока.Источник: