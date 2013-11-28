Понимаю, что данная ситуация это особенность Укрнафты, но вот чисто в теории. Государство не хочет в рамках приватизации отдавать Турбоатом целиком, а хочет привлечь инвестора на долю в 25%. Что помешает государству повторить такой результат голосования в таком случае с этим потенциальным инвестором?
Вообщем прибыль остается нераспределенной , по словам Витренка. Далее он ожидает что Кабмин в ближайшее время опубликует постанову про базовый норматив распределения прибыли , и на собрании акционеров это решение будет принято.
Одновременно согласно ст 11 ч 5 закона Украины по управлению объектами державной власности , компания обязана заплатить дивиденды до держ бюджету у срок до 1 липня , у розмири базових нормативов распределения прибыли но не менее 30% .
В тоже время базовый норматив не был утвержден Кабмином на момент проведения собрания.
Укрнафта сегодня опубликовала аудированную отчетность.
ЧП скоректировали в сторону понижения с 6,63 млрд по данным неаудированной отчетности до 6,44 млрд.
По данным аудированной финансовой отчетности ПАО "Укрнафта", чистая прибыль компании за 2018 год составила 6,44 млрд грн, по сравнению с прибылью на уровне 102 млн грн в 2017 году. Об этом сообщает пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.
"В 2018 году сложилась благоприятная ценовая ситуация на нефтяном рынке: средневзвешенная цена реализации барреля нефти составляла $70 по сравнению с $51,8 в 2017 году. На фоне роста цен на нефть показатель чистого дохода за 2018 год вырос до 36,1 млрд грн по сравнению с 26,9 млрд грн в 2017 году", – отмечается в сообщении.
По данным отчетности, в 2018 году прибыль от операционной деятельности выросла и составила 7,98 млрд грн.
На ее размер повлияли расходы на формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги предыдущих периодов на сумму 2,8 млрд грн.
"Без учета указанных неденежных расходов результат от операционной деятельности до налогообложения и без учета расходов на амортизацию (скорректированная EBITDA) за 2018 год вырос на 204% по сравнению с предыдущим годом и достиг 12,3 млрд грн", – сказано в сообщении.
Прибыль компании до налогообложения составила 7,86 млрд грн.
В 2018 году "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 16,3 млрд грн, включая 1,4 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга. По оценке компании, на 31 декабря 2018 года он составлял 10,4 млрд грн без учета пени и штрафов. Всего в прошлом году на уплату налогов компания направила 57% собственного денежного потока.
Капитальные вложения компании в 2018 году составили 1,2 млрд грн при запланированных 4,3 млрд грн. На 2019 год компания запланировала инвестиционную программу на уровне 2,9 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3124574
ЧП Аваль за 1 квартал 1,079 млрд ( 1 кв 2018 1,381 млрд )
Процентные доходы выросли с 1,637 млрд до 1,749 Комиссионные доходы почти не изменились 0,550 млр ( 0,554 млрд ) В прошлом году были расформированы резервы в 1 квартале, сейчас уже не было. Непроцентные затраты выросли на 165 млн ( оплата труда, амортизация ) https://www.aval.ua/ru/documents#9