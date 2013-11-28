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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2289229022912292

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 57
1.Банк Аваль
44%
25
2.Донбасенерго
18%
10
3.Миронівський хл.
7%
4
4.Турбоатом
2%
1
5.Центренерго
9%
5
6.Укрнафта
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:20

  Yuri_T написав:
  leriy_dyachenko написав:ФГИ и ГФС не считают такую выплату дивидендами

мнение фонда и налоговой понятно.
если мы сможем отследить факт выплаты в сторону Нефтегаза, то ради таких сумм будет иметь смысл бодаться.
даже до уровня ЕСПЧ.

зы. если бы инет-трейдинг работал, представляю какой бы был хаос в стакане :D



В контексте победы Зеленского на выборах, внимание прессы к Укрнафте сейчас будет очень высоким.
Посмотрим как аудиторы прокомментируют это решение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:24

  zzzzzz написав:В контексте победы Зеленского на выборах, внимание прессы к Укрнафте сейчас будет очень высоким.
Посмотрим как аудиторы прокомментируют это решение.

пока нечего комментировать.
акционер имеет право голосовать так, как считает нужным. равно как и вносить проекты решений по повестке дня.
пока это всё.
будем ждать. сдавай (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:34

Нафтогаз.

Анонс. Сьогодні о 17:00 відбудеться брифінг Юрія Вітренка

Тема: "Результати загальних зборів акціонерів Укрнафти".

Акредитація журналістів здійснюється до 16:30

за тел.: 044 586 3963, 044 586 3543, 044 586 3667, 044 586 3795

електронною поштою на адресу press@naftogaz.com або через цю сторінку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:38

Re: Идеи: портфель

Понимаю, что данная ситуация это особенность Укрнафты, но вот чисто в теории. Государство не хочет в рамках приватизации отдавать Турбоатом целиком, а хочет привлечь инвестора на долю в 25%. Что помешает государству повторить такой результат голосования в таком случае с этим потенциальным инвестором?
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:50

Все слышали что Витренко сказал на прессухе по поводу дивидендов ?

Кабмин так и не опубликовал по состоянию на сегодня базовый норматив распределения прибыли для компаний с гос долей.

https://www.facebook.com/NaftogazUA/vid ... 902839341/


Первые три минуты смотреть.

Вообщем прибыль остается нераспределенной , по словам Витренка. Далее он ожидает что Кабмин в ближайшее время опубликует постанову про базовый норматив распределения прибыли , и на собрании акционеров это решение будет принято.

Одновременно согласно ст 11 ч 5 закона Украины по управлению объектами державной власности , компания обязана заплатить дивиденды до держ бюджету у срок до 1 липня , у розмири базових нормативов распределения прибыли но не менее 30% .

В тоже время базовый норматив не был утвержден Кабмином на момент проведения собрания.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:06

Укрнафта сегодня опубликовала аудированную отчетность.

ЧП скоректировали в сторону понижения с 6,63 млрд по данным неаудированной отчетности до 6,44 млрд.

По данным аудированной финансовой отчетности ПАО "Укрнафта", чистая прибыль компании за 2018 год составила 6,44 млрд грн, по сравнению с прибылью на уровне 102 млн грн в 2017 году.
Об этом сообщает пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

"В 2018 году сложилась благоприятная ценовая ситуация на нефтяном рынке: средневзвешенная цена реализации барреля нефти составляла $70 по сравнению с $51,8 в 2017 году. На фоне роста цен на нефть показатель чистого дохода за 2018 год вырос до 36,1 млрд грн по сравнению с 26,9 млрд грн в 2017 году", – отмечается в сообщении.

По данным отчетности, в 2018 году прибыль от операционной деятельности выросла и составила 7,98 млрд грн.

На ее размер повлияли расходы на формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги предыдущих периодов на сумму 2,8 млрд грн.

"Без учета указанных неденежных расходов результат от операционной деятельности до налогообложения и без учета расходов на амортизацию (скорректированная EBITDA) за 2018 год вырос на 204% по сравнению с предыдущим годом и достиг 12,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

Прибыль компании до налогообложения составила 7,86 млрд грн.

В 2018 году "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 16,3 млрд грн, включая 1,4 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга. По оценке компании, на 31 декабря 2018 года он составлял 10,4 млрд грн без учета пени и штрафов. Всего в прошлом году на уплату налогов компания направила 57% собственного денежного потока.

Капитальные вложения компании в 2018 году составили 1,2 млрд грн при запланированных 4,3 млрд грн. На 2019 год компания запланировала инвестиционную программу на уровне 2,9 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3124574
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:13

Где-то далеко в цивилизованном мире...
Акции Ferrexpo Жеваго рухнули на 28% из-за подозрений в отмывании денег

https://biz.censor.net.ua/news/3124614/ ... anii_deneg
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:27

ЧП Аваль за 1 квартал 1,079 млрд ( 1 кв 2018 1,381 млрд )

Процентные доходы выросли с 1,637 млрд до 1,749
Комиссионные доходы почти не изменились 0,550 млр ( 0,554 млрд )
В прошлом году были расформированы резервы в 1 квартале, сейчас уже не было.
Непроцентные затраты выросли на 165 млн ( оплата труда, амортизация )
https://www.aval.ua/ru/documents#9
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:10

ЧП ДОЕН 1 квартал +2 млн ( 1 кв 2018 +255 млн )

ЧП Центр 1 квартал +29,8 млн ( 1 кв 2018 +167,2 млн )
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:59

Re: Идеи: портфель

Когда будет известна дата отсечки на дивы в авале?
DarkBobo
 
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