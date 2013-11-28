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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 27 кві, 2019 14:49
DarkBobo написав:
Когда будет известна дата отсечки на дивы в авале?
Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.http://fs.ux.ua/mf/m31062/9924/bavl.pdf
Живите своим умом!
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