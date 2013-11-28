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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2290229122922293

Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 57
1.Банк Аваль
44%
25
2.Донбасенерго
18%
10
3.Миронівський хл.
7%
4
4.Турбоатом
2%
1
5.Центренерго
9%
5
6.Укрнафта
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:49

  DarkBobo написав:Когда будет известна дата отсечки на дивы в авале?


Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.

http://fs.ux.ua/mf/m31062/9924/bavl.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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