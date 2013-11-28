Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 27 кві, 2019 14:49
Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.
Живите своим умом!
Додано: Суб 27 кві, 2019 18:45
В прошлом году они же петляли, чтобы не получить и к выкупу и еще дивиденды на выкупленные заплатить. Так что, если в этом году, не было в повестке ничего, что может дать право требовать выкупа, то может и раньше
В 2017 в серидине мая срез был и после 25 мая где-то деньги уже зашли.
|