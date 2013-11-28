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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто виплатить найбільші дивіденди на акцію за 2018 рік?

Идеи: портфель 2.8 5 57
1.Банк Аваль
44%
25
2.Донбасенерго
18%
10
3.Миронівський хл.
7%
4
4.Турбоатом
2%
1
5.Центренерго
9%
5
6.Укрнафта
21%
12
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:49

  DarkBobo написав:Когда будет известна дата отсечки на дивы в авале?


Решение принимает Наблюдательный совет. В прошлом году Наб.совет только 26 июня принял решение о дате отсечки ( 3 июля ) на дивы и сроках выплаты дивидендов. Вот как это было в прошлом году.

http://fs.ux.ua/mf/m31062/9924/bavl.pdf
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:45

В прошлом году они же петляли, чтобы не получить и к выкупу и еще дивиденды на выкупленные заплатить. Так что, если в этом году, не было в повестке ничего, что может дать право требовать выкупа, то может и раньше :roll:
В 2017 в серидине мая срез был и после 25 мая где-то деньги уже зашли.
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:49

Подскажите, нужно ли подавать налоговую декларацию, если в 2018 году вообще не было сделок купли-продажи ЦБ? Есть купленные в 2017 году бумаги, снималась ежемесячная комиссия брокера.
rol23
 
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